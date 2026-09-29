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2026九合一大選倒數，台北市長選戰持續升溫，民進黨台北市長參選人沈伯洋近期以「洋流」話題吸引關注，支持陣營也持續擴大聲勢。曾任補教老師、被封為「最兇國文老師」的網紅「Queenta」郭乃維（Q塔），29日透過社群平台公開表態，「身為中山區選民，這次我支持沈伯洋」。Queenta在臉書表示，前總統蔡英文任期結束後，自己一度沒有特別想支持的政治人物，因此對政治逐漸冷漠；不過，蔣萬安上任後的問政表現，卻讓她重新開始關注台北市政。Q塔認為，蔣萬安多次面對問題時出現「問A答B」的情況，因此提出質疑：「連問題都搞不清楚的人，真的能治理市政？」Queenta續指，蔣萬安確實具備良好外型與形象，甚至有「台北金孫」般的條件，但這些優勢並不是能帶領台北的人。相較之下，她對沈伯洋所謂的「暖男人設」不予置評，不過當他面對媒體或民眾提問時，至少回答鏗鏘有力，是聰明、有料、反應夠快的人。「我認為台北已經停滯好一段時間了。」Queenta強調，反觀高雄真的進步到大家有目共睹，身為中山區選民的她，這次決定支持沈伯洋，同時也在貼文中向仍在猶豫的民眾喊話，歡迎留言討論各自的看法。