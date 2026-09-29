《新電玩大觀園》最新一集將於今（29）日晚間6時在 YouTube 頻道上線，本集推出「師徒PK賽」，邀請藝人張立東、Amanda 挑戰人氣射擊遊戲《特戰英豪》（VALORANT），並由兩位遊戲實況主擔任老師，展開一場遊戲特訓。電玩小白經過特訓，真的能變身射擊高手？節目安排三場精彩賽事，過程中還將交換隊員，考驗兩位藝人的學習能力，究竟誰能最快從電玩小白進化成戰鬥型玩家？
張立東、Amanda 從零開始 兩位實況主親自特訓
《新電玩大觀園》最新一集邀請到的兩位藝人都是電玩新手，卻要直接挑戰講究槍法、反應速度與團隊合作的《特戰英豪》。從基本移動、瞄準射擊到戰術運用，每個環節都是全新考驗。為了讓學生快速上手，兩位實況主將化身專屬教練，親自傳授遊戲技巧，看看誰能教出最強學生。
三場師徒PK賽輪番上陣 交換隊員考驗學習能力
本集重頭戲將展開三場師徒 PK 賽，隨著比賽進行，兩組師徒還將交換隊員，讓藝人接受老師的指導，考驗臨場反應與學習效率。面對瞬息萬變的射擊戰場，兩位藝人能否把剛學到的技巧立即運用在實戰中，也讓每場對決充滿變數。
究竟張立東能否發揮搞笑藝人的臨場反應，在戰場上殺出重圍？Amanda 又是否能快速掌握射擊技巧，展現驚人的遊戲天分？三場比賽過後，誰的學習效率最快、誰又能成功進化成戰鬥型玩家？答案就在今晚6時上線的《新電玩大觀園》。
我是廣告 請繼續往下閱讀
《新電玩大觀園》最新一集邀請到的兩位藝人都是電玩新手，卻要直接挑戰講究槍法、反應速度與團隊合作的《特戰英豪》。從基本移動、瞄準射擊到戰術運用，每個環節都是全新考驗。為了讓學生快速上手，兩位實況主將化身專屬教練，親自傳授遊戲技巧，看看誰能教出最強學生。
本集重頭戲將展開三場師徒 PK 賽，隨著比賽進行，兩組師徒還將交換隊員，讓藝人接受老師的指導，考驗臨場反應與學習效率。面對瞬息萬變的射擊戰場，兩位藝人能否把剛學到的技巧立即運用在實戰中，也讓每場對決充滿變數。
究竟張立東能否發揮搞笑藝人的臨場反應，在戰場上殺出重圍？Amanda 又是否能快速掌握射擊技巧，展現驚人的遊戲天分？三場比賽過後，誰的學習效率最快、誰又能成功進化成戰鬥型玩家？答案就在今晚6時上線的《新電玩大觀園》。