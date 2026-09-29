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▲本賽季安洗瑩打出56勝1負的傲人戰績，唯一一場敗仗是輸給中國女將王祉怡。（圖／名古屋亞運提供）

賽事階段 對手 兩局比分 耗時 32強賽 斯瑪古洛娃 21：5、21：5 20分鐘 16強賽 莉雅娜奇 21：9、21：10 32分鐘 8強賽 依瑟儂 21：8、21：9 31分鐘 4強賽 陳雨菲 21：5、21：12 38分鐘 金牌戰 山口茜 21：17、21：9 49分鐘 總計 10局全勝（一局未失） 170分鐘（不到3小時）

2026年名古屋亞運羽球女單賽場迎來歷史性的一刻。現任世界球后、韓國名將安洗瑩在決賽以21：17、21：9直落二橫掃地主日本好手山口茜，不僅收下對戰9連勝，更成為亞運羽球女單自1962年設立以來，64年間首位成功衛冕金牌的選手，並且拿下生涯第54座冠軍，超越印尼傳奇名將王蓮香，獨居史上第一，一戰寫下羽壇4大紀錄。安洗瑩此次奪金一舉締造了多項羽史新猷：▪️同年包攬雙金：史上首位兩度（2023、2026年）在同一年包攬世錦賽與亞運會女單冠軍的選手，也是五個單項中唯一達此成就的球員。▪️生涯最多冠：奪下職業生涯第54座女單冠軍，正式超越印尼傳奇名將王蓮香（Susi Susanti）的53冠，獨居歷史第一。▪️最多決賽次數：生涯第68次挺進個人賽決賽，超越西班牙前球后馬琳（Carolina Marin）的67次，登頂歷史第一。▪️超狂連勝紀錄：自今年亞錦賽至今拉出驚人的40連勝，超越丹麥男單球王安賽龍（Viktor Axelsen）的39連勝，以及自己先前的36連勝，位列女單歷史第二（僅次於王蓮香在1993-94年締造的53連勝）。本賽季安洗瑩打出56勝1負的傲人戰績，唯一一場敗仗是輸給中國女將王祉怡。這座亞運金牌不僅是她本季個人的第8座冠軍，更讓她以無懈可擊的姿態，繼續在世界羽壇寫下屬於自己的傳奇篇章。亞運金牌戰面對擁有地主優勢的世界第三名將山口茜，安洗瑩全場僅耗時49分鐘便順利關門。在拿下致勝的最後一分後，她激動地跪地、握拳怒吼並仰天長嘯，盡顯羽壇「女帝」的鋒芒。韓國媒體《體育京鄉》賽後撰文盛讚安洗瑩展現了「無法逾越的高山」般的統治力，更點出兩人在體能上的巨大落差：第一局打完後，山口茜大口喘氣並頻頻補充水分，而安洗瑩竟游刃有餘到連水都沒喝，絲毫未受全場為地主加油的聲浪影響。安洗瑩本屆亞運的奪冠之旅堪稱完美，5場比賽全數以2：0橫掃對手，總計10局中更有7局將對手得分壓制在個位數。更驚人的是，這5場比賽的總耗時僅170分鐘（2小時50分鐘），連3個小時都不到：