皮克敏手遊《Pikmin Bloom》11月21日、22日將在「Pikmin Bloom Journey 2026 in 神戶」舉辦付費實體活動，沒辦法抵達日本的玩家，也能在11月27日到29日參加付費線上活動「Pikmin Bloom Journey 2026：神戶（+周邊地區）各地挑戰」，相關活動票券已經在官方網路商店、遊戲中商店開賣，就有資深皮友表示，如果有玩家要參加付費線上活動「各地挑戰」，記得要在網路商店購買更划算。
線下活動日本神戶舉辦 付費加碼服裝、實體紀念品
「Pikmin Bloom Journey 2026 in 神戶」付費實體活動將在11月21日及11月22日於日本神戶舉行，本次的主題皮克敏為藍色皮克敏，親自到現場的玩家可獲得特殊金色花苗，培育出來的藍色皮克敏，會隨著跟玩家同行探索提升友好度，到達一定的友好度後，將穿戴「玫瑰花結」飾品。
活動期間，玩家們也能到神戶各個特殊地點，收集神戶特色飾品皮克敏金色花苗、藍色繡球花精華與限定明信片，還有機會拿到紅色「照片鈕扣徽章」飾品皮克敏金色花苗。遊戲中也會販賣現場活動票券，持票券的玩家可得到特殊地點雙倍明信片、花苗成長速度加倍、探測器取得更多道具，以及從巨大花朵獲得明信片所需花瓣數量減半、「Pikmin Bloom Journey 2026 in 神戶限定氣球」Mii服裝、實體紀念品等獎勵。
各地挑戰遠端參加 到網路商店買更划算
沒辦法前往日本神戶參加活動的玩家們別擔心，官方11月27日到29日將舉辦參加付費線上活動「Pikmin Bloom Journey 2026：神戶（+周邊地區）各地挑戰」，全球各地的玩家可購買「各地挑戰」（售價330元）的票券，持票玩家在活動時間內，完成「走7000步」任務，即可獲得活動參加紀念徽章；完成「種植3000朵藍色繡球花」任務，則可獲得藍色「玫瑰花結」飾品皮克敏的金色花苗，玩家還能遠端參加節慶蘑菇挑戰，收集特別明信片。
就有內行皮友表示，「各地挑戰」的活動票券可在《Pikmin Bloom》遊戲內的商店購買，也能在《Pikmin Bloom》網路商店購買，雖然兩邊售價都是新台幣330元，不過如果在遊戲的商店裡購買，就只會有1張活動票券和藍色繡球花瓣300枚，到《Pikmin Bloom》網路商店購買，除了活動票券之外，還能得到獎勵金幣100枚、藍色繡球花瓣300枚、蘑菇儲值券1張，所以有興趣的玩家可以到網路商店購買，更划算。
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「Pikmin Bloom Journey 2026 in 神戶」付費實體活動將在11月21日及11月22日於日本神戶舉行，本次的主題皮克敏為藍色皮克敏，親自到現場的玩家可獲得特殊金色花苗，培育出來的藍色皮克敏，會隨著跟玩家同行探索提升友好度，到達一定的友好度後，將穿戴「玫瑰花結」飾品。
活動期間，玩家們也能到神戶各個特殊地點，收集神戶特色飾品皮克敏金色花苗、藍色繡球花精華與限定明信片，還有機會拿到紅色「照片鈕扣徽章」飾品皮克敏金色花苗。遊戲中也會販賣現場活動票券，持票券的玩家可得到特殊地點雙倍明信片、花苗成長速度加倍、探測器取得更多道具，以及從巨大花朵獲得明信片所需花瓣數量減半、「Pikmin Bloom Journey 2026 in 神戶限定氣球」Mii服裝、實體紀念品等獎勵。
沒辦法前往日本神戶參加活動的玩家們別擔心，官方11月27日到29日將舉辦參加付費線上活動「Pikmin Bloom Journey 2026：神戶（+周邊地區）各地挑戰」，全球各地的玩家可購買「各地挑戰」（售價330元）的票券，持票玩家在活動時間內，完成「走7000步」任務，即可獲得活動參加紀念徽章；完成「種植3000朵藍色繡球花」任務，則可獲得藍色「玫瑰花結」飾品皮克敏的金色花苗，玩家還能遠端參加節慶蘑菇挑戰，收集特別明信片。
就有內行皮友表示，「各地挑戰」的活動票券可在《Pikmin Bloom》遊戲內的商店購買，也能在《Pikmin Bloom》網路商店購買，雖然兩邊售價都是新台幣330元，不過如果在遊戲的商店裡購買，就只會有1張活動票券和藍色繡球花瓣300枚，到《Pikmin Bloom》網路商店購買，除了活動票券之外，還能得到獎勵金幣100枚、藍色繡球花瓣300枚、蘑菇儲值券1張，所以有興趣的玩家可以到網路商店購買，更划算。