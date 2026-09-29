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2026年名古屋亞運今（29）日舉行的場地自由車女子團體競速賽中，中華女團由陳靖云、劉尚盈、邱靜雯與王歆婷聯手出擊，一路從資格賽過關斬將殺入獎牌戰。在關鍵的銅牌爭奪戰中，台灣女將們飆出49秒061的表現，以僅僅0.076秒的差距力壓地主日本隊，抱回本屆自由車代表隊的首面獎牌，也讓台灣本屆亞運累積獎牌數來到3金10銀24銅。本屆場地自由車女子團體競速賽共有6支勁旅角逐。中華隊在上午的資格賽率先登場，騎出49秒860、平均時速54.152公里的穩定節奏，以第4名之姿順利挺進第一輪。隨後的第一輪對抗賽，中華隊對上印度隊，女將們將成績一舉推升至49秒504，大幅領先印度的50秒431。根據大會規則，比較第一輪獲勝隊伍的完賽時間後，中華隊順利搶下銅牌戰門票，迎戰地主日本隊。關鍵的銅牌戰正面交鋒地主強權日本隊，中華隊開賽全力衝刺，雙方一路拉鋸，最終中華女將發揮超水準表現，騎出全天最佳的49秒061，均速高達55.034公里；日本隊則以49秒137無法站上頒獎台。除了中華隊勇奪銅牌外，本屆該項目最終由中國隊摘金、馬來西亞獲得銀牌。