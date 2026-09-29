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影集《郵票與舒芙蕾》今（29）日舉辦首映會，陳意涵、天心、林奕嵐、張懷秋、林子閎、劉修甫等主要演員出席。劇中天心與張懷秋有多場大尺度親密戲，不只滾床，還挑戰高難度姿勢「火車便當」，讓天心笑稱這次親熱戲印象非常深刻，更大讚張懷秋是「練家子」，體力相當驚人。首映搶先播出前2集，天心與張懷秋的情慾戲成為現場焦點。天心表示，這次親密戲讓她印象深刻，但辛苦的人其實是張懷秋，因為有許多需要撐住、抱住對方的動作，她笑說：「他很有力！」也形容張懷秋像獵豹，自己則像「小鹿斑比」。張懷秋透露，兩人拍攝「火車便當」姿勢的親密戲時，天心拍完後立刻跳下來關心他：「你還好嗎？」讓他印象深刻。天心則反問男演員拍親密戲時，身體會不會有反應，笑翻全場。張懷秋坦言，親密戲對他來說比打戲還困難，因此拍攝前也特別維持運動習慣，希望在鏡頭前身材不要太差，「因為拍下去會跟著你一輩子，怕自己看到會後悔。」被問到是否有特別練屁股，他也大方承認有做深蹲，畢竟這類戲份需要體力與線條都到位。陳意涵也補充，劇組拍攝親密戲時都有安排親密指導，確保演員在安全、充分溝通的狀態下完成表演。天心則笑說，自己曾看過張懷秋在《角頭》中的演出，對他泡澡戲印象深刻，忍不住虧他：「你到底跟多少女人泡澡？」張懷秋也幽默回應：「蠻多的。」張懷秋近年多次挑戰反派與情慾張力強烈的角色，他表示並不擔心被定型，反而比較怕未來少了嘗試不同角色的機會。他認為，若觀眾因角色生氣，某種程度也代表表演有成功傳達出角色的問題與複雜性。除了天心與張懷秋的情慾線，《郵票與舒芙蕾》也因陳意涵與張孝全出道20年首度合作，引發網友熱議，直呼是「2006文藝復興」。陳意涵表示，兩人其實很早就認識，近年因為都成為父母，小孩也會一起玩、一起旅遊，反而比以前更熟，這次合作有種熟悉又開心的感覺。天心則表示，這部戲有多線敘事與大量角色關係，要把每個故事說好並不容易，也讓她對作品即將播出既期待又緊張。她坦言看到劇中女兒林奕嵐的表現很心疼，也很怕打擾對方情緒，直到看見林奕嵐放鬆一笑，才覺得安心。《郵票與舒芙蕾》9月30日（三）起於 Disney+、中華電信 Hami Video，10月10日起每周六晚間 23:00 於公視頻道、公視+播出。