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中捷運藍線工程遭指實質「零進度」！市議員林德宇今(29)日議會市政總質詢指出，市府管考系統顯示捷運藍線4大工程標案至今全數「未開工」，甚至連剛流標的軌道標案也無進展。他痛批，捷工局一方面工程停滯，另一方面卻花400萬元找媒體做行銷宣傳，要求市長盧秀燕檢討市政落實，勿再流於包裝。林德宇表示，截至質詢今上午，透過市府工程進度查詢系統搜尋捷工局發布的案件，捷運藍線4項工程發包狀態清一色顯示為「未開工」。這包含114年度龍井機廠與機電系統工程，以及115年度捷運藍線土建及機電工程的2個標案；甚至連8月中旬大張旗鼓宣傳、總經費高達38億元的軌道統包工程案，最終也因流標而名列「未開工」。他強調，藍線至今「連一公尺都還沒蓋出來」，工程進度實為零。對此，捷工局長蘇瑞文表示，捷運工程無法一氣呵成，開工後仍需進行前期準備作業。其中龍井機廠的機電標事實上已經開工、圍籬也已架設，系統顯示「未開工」可能是研考會查詢系統資料更新問題。蘇瑞文也說，軌道標從開工至完工約需10年時間。林德宇表示，若軌道標履約期限長達10年、竣工需11年，以現今2026年推算，市府宣稱「2034年全線通車」的承諾根本無法實現。此外，林德宇也質疑，藍線工程停滯不前，捷工局卻花費400萬元辦理捷運路網行銷委託案，究竟實質內容為何？現場詢問該標案得標廠商時，捷工局長蘇瑞文回應此案係委託新聞局辦理，負責整體路線介紹；新聞局長欒治誼則表示手頭暫無資料，需回頭了解。林德宇說，該項400萬元的行銷標案是由「中國電視公司」得標。他痛批，盧市府執政8年來一再空轉，只會花心思包裝自己、收割掌聲，遇到問題就卸責中央。他呼籲盧市長在卸任前應確實做好市政接軌與交接工作，切勿因民調下滑就試圖轉移市政無能的焦點，應虛心面對議員建議。