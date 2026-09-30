台灣旅美棒球好手李灝宇（Hao-Yu Lee）在2026年迎來大聯盟生涯第一個完整賽季，效力底特律老虎隊的他，本季出賽114場，繳出打擊率.264、上壘率.322、長打率.424的不俗成績單。整季共擊出87支安打，其中包含19支二壘安打、2支三壘安打與10發全壘打，貢獻46分打點，一舉打破7項主要的台灣球員打擊紀錄，為自己的大聯盟首年寫下精彩的紀錄，《NOWNEWS》也統整他寫下的多項台灣球員紀錄，以及所敲出87支安打的逐場時間和具體數字，提供讀者再次回味。
破繭而出的一年 李灝宇大聯盟首季寫多項台灣歷史
李灝宇本季主要擔任二壘手與三壘手，偶爾客串指定打擊。他在季初經歷了一段適應期，但隨著賽季進行，打擊手感逐漸加溫。尤其在9月12日面對科羅拉多洛磯隊的比賽中，他單場繳出3支安打，不僅包含兩支二壘安打，更跑出個人本季第二支三壘安打（首支為5月10日對戰皇家隊時擊出），展現絕佳的長打火力與速度。9月18日對戰芝加哥白襪隊時，他更是單場狂敲4支安打，包含一發全壘打，進帳3分打點，是本季個人單場代表作之一。
本賽季李灝宇總計累積140個壘打數，獲得30次保送，並有3次盜壘成功。儘管吞下87次三振，但作為一名大聯盟一年級生，他的攻擊指數（OPS）高達.747，已展現出成為球隊穩定先發戰力的潛能。隨著2026年賽季落幕，李灝宇的大聯盟初體驗畫下完美句點，也讓球迷更加期待他來年的表現。
李灝宇2026年賽季安打全紀錄
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李灝宇本季主要擔任二壘手與三壘手，偶爾客串指定打擊。他在季初經歷了一段適應期，但隨著賽季進行，打擊手感逐漸加溫。尤其在9月12日面對科羅拉多洛磯隊的比賽中，他單場繳出3支安打，不僅包含兩支二壘安打，更跑出個人本季第二支三壘安打（首支為5月10日對戰皇家隊時擊出），展現絕佳的長打火力與速度。9月18日對戰芝加哥白襪隊時，他更是單場狂敲4支安打，包含一發全壘打，進帳3分打點，是本季個人單場代表作之一。
本賽季李灝宇總計累積140個壘打數，獲得30次保送，並有3次盜壘成功。儘管吞下87次三振，但作為一名大聯盟一年級生，他的攻擊指數（OPS）高達.747，已展現出成為球隊穩定先發戰力的潛能。隨著2026年賽季落幕，李灝宇的大聯盟初體驗畫下完美句點，也讓球迷更加期待他來年的表現。
|紀錄項目
|原紀錄保持人與成績（年份）
|李灝宇本季新紀錄
|突破幅度
|單季最多出賽場次
|張育成：89場（2021年）
|114場
|+25場
|單季最多打席數
|張育成：251個（2021年）
|364個
|+113個
|單季最多安打
|張育成：54支（2021年）
|87支
|+33支
|單季最多二壘安打
|張育成：14支（2021年）
|19支
|+5支
|單季最多全壘打
|張育成：9轟（2021年）
|10轟
|+1轟
|單季最多打點
|張育成：39分（2021年）
|46分
|+7分
|單季最多四壞保送
|張育成：16次（2022年）
|30次
|+14次
|日期
|對手
|安打數
|一壘安打
|二壘安打
|三壘安打
|全壘打
|4/20
|波士頓紅襪
|2
|1
|1
|0
|0
|4/21
|密爾瓦基釀酒人
|1
|1
|0
|0
|0
|4/26
|辛辛那提紅人
|1
|0
|0
|0
|1
|4/28
|亞特蘭大勇士
|1
|0
|1
|0
|0
|5/1
|德州遊騎兵
|1
|1
|0
|0
|0
|5/3
|德州遊騎兵
|1
|1
|0
|0
|0
|5/10
|堪薩斯市皇家
|1
|0
|0
|1
|0
|5/12
|紐約大都會
|2
|2
|0
|0
|0
|5/19
|克里夫蘭守護者
|1
|1
|0
|0
|0
|5/20
|克里夫蘭守護者
|1
|1
|0
|0
|0
|5/22
|巴爾的摩金鶯
|2
|1
|1
|0
|0
|5/30
|芝加哥白襪
|1
|1
|0
|0
|0
|6/1
|坦帕灣光芒
|2
|1
|0
|0
|1
|6/13
|克里夫蘭守護者
|1
|1
|0
|0
|0
|6/15
|休士頓太空人
|2
|2
|0
|0
|0
|6/16
|休士頓太空人
|2
|1
|1
|0
|0
|6/19
|芝加哥白襪
|1
|1
|0
|0
|0
|6/21
|芝加哥白襪
|1
|0
|1
|0
|0
|6/22
|紐約洋基
|1
|1
|0
|0
|0
|6/23
|紐約洋基
|1
|1
|0
|0
|0
|6/24
|紐約洋基
|2
|2
|0
|0
|0
|6/25
|休士頓太空人
|1
|1
|0
|0
|0
|6/27
|休士頓太空人
|2
|1
|0
|0
|1
|6/29
|紐約洋基
|2
|1
|1
|0
|0
|6/30
|紐約洋基
|1
|1
|0
|0
|0
|7/1
|紐約洋基
|1
|1
|0
|0
|0
|7/2
|德州遊騎兵
|1
|0
|0
|0
|1
|7/9
|奧克蘭運動家
|1
|1
|0
|0
|0
|7/11
|費城費城人
|2
|2
|0
|0
|0
|7/17
|洛杉磯天使
|1
|0
|1
|0
|0
|7/19
|洛杉磯天使
|1
|1
|0
|0
|0
|7/20
|芝加哥小熊
|1
|1
|0
|0
|0
|7/21
|芝加哥小熊
|1
|1
|0
|0
|0
|7/22
|芝加哥小熊
|1
|0
|0
|0
|1
|7/23
|堪薩斯市皇家
|1
|1
|0
|0
|0
|7/24
|堪薩斯市皇家
|2
|1
|1
|0
|0
|7/25
|堪薩斯市皇家
|2
|0
|1
|0
|1
|7/26
|堪薩斯市皇家
|1
|0
|1
|0
|0
|7/27
|巴爾的摩金鶯
|1
|1
|0
|0
|0
|8/2
|奧克蘭運動家
|1
|1
|0
|0
|0
|8/9
|舊金山巨人
|1
|0
|0
|0
|1
|8/12
|克里夫蘭守護者
|1
|0
|1
|0
|0
|8/15
|芝加哥白襪
|1
|1
|0
|0
|0
|8/17
|匹茲堡海盜
|3
|3
|0
|0
|0
|8/19
|匹茲堡海盜
|1
|1
|0
|0
|0
|8/21
|堪薩斯市皇家
|1
|1
|0
|0
|0
|8/22
|堪薩斯市皇家
|1
|0
|0
|0
|1
|8/23
|堪薩斯市皇家
|2
|1
|1
|0
|0
|8/25
|坦帕灣光芒
|1
|1
|0
|0
|0
|8/29
|洛杉磯道奇
|1
|1
|0
|0
|0
|8/31
|明尼蘇達雙城
|2
|1
|0
|0
|1
|9/1
|明尼蘇達雙城
|1
|0
|1
|0
|0
|9/2
|明尼蘇達雙城
|1
|1
|0
|0
|0
|9/4
|克里夫蘭守護者
|1
|1
|0
|0
|0
|9/12
|科羅拉多洛磯
|3
|0
|2
|1
|0
|9/15
|多倫多藍鳥
|2
|1
|0
|0
|1
|9/18
|芝加哥白襪
|4
|2
|1
|0
|1
|9/19
|芝加哥白襪
|2
|2
|0
|0
|0
|9/21
|華盛頓國民
|3
|1
|2
|0
|0
|9/22
|華盛頓國民
|1
|1
|0
|0
|0
|9/23
|華盛頓國民
|1
|1
|0
|0
|0
|9/26
|匹茲堡海盜
|2
|1
|1
|0
|0
|總計
|（共 62 場有安打）
|87
|56
|19
|2
|10