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紀錄項目 原紀錄保持人與成績（年份） 李灝宇本季新紀錄 突破幅度 單季最多出賽場次 張育成：89場（2021年） 114場 +25場 單季最多打席數 張育成：251個（2021年） 364個 +113個 單季最多安打 張育成：54支（2021年） 87支 +33支 單季最多二壘安打 張育成：14支（2021年） 19支 +5支 單季最多全壘打 張育成：9轟（2021年） 10轟 +1轟 單季最多打點 張育成：39分（2021年） 46分 +7分 單季最多四壞保送 張育成：16次（2022年） 30次 +14次

日期 對手 安打數 一壘安打 二壘安打 三壘安打 全壘打 4/20 波士頓紅襪 2 1 1 0 0 4/21 密爾瓦基釀酒人 1 1 0 0 0 4/26 辛辛那提紅人 1 0 0 0 1 4/28 亞特蘭大勇士 1 0 1 0 0 5/1 德州遊騎兵 1 1 0 0 0 5/3 德州遊騎兵 1 1 0 0 0 5/10 堪薩斯市皇家 1 0 0 1 0 5/12 紐約大都會 2 2 0 0 0 5/19 克里夫蘭守護者 1 1 0 0 0 5/20 克里夫蘭守護者 1 1 0 0 0 5/22 巴爾的摩金鶯 2 1 1 0 0 5/30 芝加哥白襪 1 1 0 0 0 6/1 坦帕灣光芒 2 1 0 0 1 6/13 克里夫蘭守護者 1 1 0 0 0 6/15 休士頓太空人 2 2 0 0 0 6/16 休士頓太空人 2 1 1 0 0 6/19 芝加哥白襪 1 1 0 0 0 6/21 芝加哥白襪 1 0 1 0 0 6/22 紐約洋基 1 1 0 0 0 6/23 紐約洋基 1 1 0 0 0 6/24 紐約洋基 2 2 0 0 0 6/25 休士頓太空人 1 1 0 0 0 6/27 休士頓太空人 2 1 0 0 1 6/29 紐約洋基 2 1 1 0 0 6/30 紐約洋基 1 1 0 0 0 7/1 紐約洋基 1 1 0 0 0 7/2 德州遊騎兵 1 0 0 0 1 7/9 奧克蘭運動家 1 1 0 0 0 7/11 費城費城人 2 2 0 0 0 7/17 洛杉磯天使 1 0 1 0 0 7/19 洛杉磯天使 1 1 0 0 0 7/20 芝加哥小熊 1 1 0 0 0 7/21 芝加哥小熊 1 1 0 0 0 7/22 芝加哥小熊 1 0 0 0 1 7/23 堪薩斯市皇家 1 1 0 0 0 7/24 堪薩斯市皇家 2 1 1 0 0 7/25 堪薩斯市皇家 2 0 1 0 1 7/26 堪薩斯市皇家 1 0 1 0 0 7/27 巴爾的摩金鶯 1 1 0 0 0 8/2 奧克蘭運動家 1 1 0 0 0 8/9 舊金山巨人 1 0 0 0 1 8/12 克里夫蘭守護者 1 0 1 0 0 8/15 芝加哥白襪 1 1 0 0 0 8/17 匹茲堡海盜 3 3 0 0 0 8/19 匹茲堡海盜 1 1 0 0 0 8/21 堪薩斯市皇家 1 1 0 0 0 8/22 堪薩斯市皇家 1 0 0 0 1 8/23 堪薩斯市皇家 2 1 1 0 0 8/25 坦帕灣光芒 1 1 0 0 0 8/29 洛杉磯道奇 1 1 0 0 0 8/31 明尼蘇達雙城 2 1 0 0 1 9/1 明尼蘇達雙城 1 0 1 0 0 9/2 明尼蘇達雙城 1 1 0 0 0 9/4 克里夫蘭守護者 1 1 0 0 0 9/12 科羅拉多洛磯 3 0 2 1 0 9/15 多倫多藍鳥 2 1 0 0 1 9/18 芝加哥白襪 4 2 1 0 1 9/19 芝加哥白襪 2 2 0 0 0 9/21 華盛頓國民 3 1 2 0 0 9/22 華盛頓國民 1 1 0 0 0 9/23 華盛頓國民 1 1 0 0 0 9/26 匹茲堡海盜 2 1 1 0 0 總計 （共 62 場有安打） 87 56 19 2 10

台灣旅美棒球好手李灝宇（Hao-Yu Lee）在2026年迎來大聯盟生涯第一個完整賽季，效力底特律老虎隊的他，本季出賽114場，繳出打擊率.264、上壘率.322、長打率.424的不俗成績單。整季共擊出87支安打，其中包含19支二壘安打、2支三壘安打與10發全壘打，貢獻46分打點，一舉打破7項主要的台灣球員打擊紀錄，為自己的大聯盟首年寫下精彩的紀錄，《NOWNEWS》也統整他寫下的多項台灣球員紀錄，以及所敲出87支安打的逐場時間和具體數字，提供讀者再次回味。李灝宇本季主要擔任二壘手與三壘手，偶爾客串指定打擊。他在季初經歷了一段適應期，但隨著賽季進行，打擊手感逐漸加溫。尤其在9月12日面對科羅拉多洛磯隊的比賽中，他單場繳出3支安打，不僅包含兩支二壘安打，更跑出個人本季第二支三壘安打（首支為5月10日對戰皇家隊時擊出），展現絕佳的長打火力與速度。9月18日對戰芝加哥白襪隊時，他更是單場狂敲4支安打，包含一發全壘打，進帳3分打點，是本季個人單場代表作之一。本賽季李灝宇總計累積140個壘打數，獲得30次保送，並有3次盜壘成功。儘管吞下87次三振，但作為一名大聯盟一年級生，他的攻擊指數（OPS）高達.747，已展現出成為球隊穩定先發戰力的潛能。隨著2026年賽季落幕，李灝宇的大聯盟初體驗畫下完美句點，也讓球迷更加期待他來年的表現。