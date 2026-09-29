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低薪族首當其衝 轉型代價沉重

轉變速度堪比疫情高峰

政策與教育體系亟待重塑

人工智慧（AI）技術飛速發展，知名管理顧問公司麥肯錫（McKinsey）發布最新研究報告指出，AI革命帶來的真正挑戰在於如何協助數以百萬計的勞工順利轉型並跨入全新職缺，並預測到了2035年，美國將約有1100萬名勞工將因為AI效應轉職。根據麥肯錫全球研究院（McKinsey Global Institute）29日發布的最新研究報告，到2035年，因AI發展與相關技術取代，約有1100萬名美國勞工（約占目前總勞動力7％）被迫轉職。這意味著，美國每年轉職的勞工人數將從歷史平均的21.5萬人飆升3～4倍。這場職場大洗牌對許多人而言將極為艱鉅。報告分析，約85％面臨轉職的勞工將遭遇「大規模再培訓」與「薪資收入下降」的雙重衝擊。報告特別強調，勞工並非「可隨意替換的零件」，即便市場上有大量職缺，但如果這些職缺所需要的技能、證照、工作地點或薪酬結構與勞工現有職務不同，仍可能導致數百萬人面臨失業窘境。研究指出，最容易受到衝擊、被迫轉行的全職勞工主要集中於三大領域：這些職務多屬於低收入族群。報告預測，低薪勞工被迫轉行的機率，高達高薪族群的近八倍。麥肯錫資深合夥人兼報告作者之一卡特林（Tanguy Catlin）指出，過往美國從農業社會轉向工業社會等大型勞動轉型，歷時皆相當漫長；然而，本次預測的職務轉變速率，幾乎等同於美國勞工在COVID-19疫情期間所經歷的急迫轉變。卡特林指出，「我們在疫情期間保持了這樣的轉型速度兩年，但現在的問題是，我們是否能將這種轉型速度維持整整十年？」他補充指出，報告尚未納入某些行業人力需求下降速度是否會超越其他行業成長速度的變數，「我們目前無法保證這個過程會無痛進行」。由於企業採納AI的速度以及對各行業人力需求的影響仍具不確定性，麥肯錫估計，最終需要轉行的勞工總數可能介於600萬至1600萬人之間。為因應這波浪潮，報告呼籲美國、州及地方政府應積極介入，包括提供更精準即時的勞動市場數據，並大幅資助職業再培訓計畫。卡特林強調，「現行的教育體系歷史悠久，但主要聚焦於青年教育。然而，我們該如何為需要轉行的現有勞動力持續升級技能？這正是我們希望拋出並引發社會公共討論的核心議題」。