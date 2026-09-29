我是廣告 請繼續往下閱讀

美光勞資爭議 國科會強調秉持中立立場、全力提供協助

受惠AI應用以及高效能運算（HPC）發展，科學園區上半年營業額3.54兆元，較同期成長29.27%，再創歷史新高。國科會預估，全年有望持續上漲，預估上看7.56兆元，跟去年全年5.8兆元相比，有望上漲三成。另，針對美光爭議，國科會強調若有行政資源需求，政府都會協助提供。科學園區2026年上半年，全球AI應用持續深化及高效能運算（HPC）技術加速發展，催生AI晶片與雲端服務的爆發性需求，驅動半導體產業迎來新一波成長浪潮，營業額衝上3.54兆元，較同期成長29.27%，再創歷史新高。國科會副主委蘇振綱指出，依據目前南科、中科、竹科三園區匯報結果推估，今年全年上看7.56兆元。國科會主委吳誠文表示，科學園區發展卓越，自己目標是維持GDP每年雙位數成長，去年已經達全國GDP兩成，今年有望突破25%；未來要協助中小微企業轉型升級，不只科學園區廠商賺錢，希望協助全國廠商一起升級。另外，美光除在苗栗銅鑼廠日前揭牌外，主要在台設廠在桃園跟台中。面對日前台灣美光桃園晶圓工會與資方的勞資爭議，國科會中科管理局局長許茂新表示，目前相關勞資爭議已進入調解程序，依《勞資爭議處理法》規定，須先選定調解委任人員，再由第三方，也就是政府機關介入協助勞資雙方進行調解，目前整體程序正陸續進行中。許茂新指出，國科會都有提供法律協助，無論是工會希望了解相關權益、限制，或是場地等行政資源，政府都會提供必要協助。目前相關協調會議已經召開過一次，後續若有行政資源需求，都會協助提供，但一定會保持中立立場。