我是廣告 請繼續往下閱讀

坦言執政處境嚴峻 賴清德：沒有條件與資格放棄！

引陳菊「千軍萬馬、震撼山河」 賴清德：期許民進黨凝聚全國人民守護主權、民主

細數上任政績 賴清德：唯有做出成績才能贏得人民信任

總統暨民進黨主席賴清德今（29）日特別出席黨中央所舉辦「創黨暨建黨黨員聯誼餐敘」，致詞時表示，當年的民主前輩流血、流汗、流淚，犧牲生命與家庭，一步一步從創黨走向三次政黨輪替，讓台灣成為一個漢字圈第一、唯一的民主國家。如前主席游錫堃所說，這代的使命就是「鞏固主權，捍衛民主」。另坦言當前執政處境嚴峻，一方面是中國在國際與台海進行武力威脅；另一方面則因立法院未能過半、紛爭不斷，為施政帶來許多不必要的困難，也增添向國際社會說明台灣團結決心的複雜度，「但我們沒有放棄，這一代人也沒有條件、沒有資格放棄！」賴清德指出，適逢民進黨創黨40週年、總統直選30週年，黨部於9月19日特別舉辦紀念音樂會，藉由經典民主歌曲回憶奮鬥歷史；同時，今年也是前婦女部主任彭婉如逝世30週年，黨部特別在高雄發表紀錄片，呈現當年彭婉如主任帶領女性爭取民主的勇氣，傳承男性與女性並肩結伴一同為台灣民主打拚，這不只是民進黨的歷史，更是屬於台灣人民珍貴的歷史。談及台灣當前時局，賴清德直言正面臨嚴峻挑戰。一方面是中國在國際與台海進行武力威脅，也在台灣內部進行統戰與扶持間諜試圖干預；另一方面則因立法院未能過半、紛爭不斷，為施政帶來許多不必要的困難，也增添向國際社會說明台灣團結決心的複雜度，「但我們沒有放棄，這一代人也沒有條件、沒有資格放棄！」賴清德強調，當年創黨前輩與台灣人民的勇氣，讓這代的人拿出志氣團結合作，共同鞏固主權、維護民主。他引述紀錄片中陳菊過去在中山棒球場主持時「千軍萬馬、震撼山河」的氣勢，期許民進黨優先做好準備，凝聚全國人民再次站出來，發揮堅強的力量守護主權、民主。針對縣市長選舉布局，賴清德表示，身為黨主席最重要的使命之一就是「栽培年輕人」。本次提名不分黨派、年輕專業、女力崛起。民進黨提名的六都候選人平均年齡比國民黨年輕12歲，22縣市平均年輕6歲；除了年輕也更專業，承襲「美麗島事件辯護律師」的專業精神，本次共提名了7位律師，更有9位優秀的女性，實踐民進黨長年追求的性別平等條款與參政理念；此外，更跨出黨派邀請無黨籍優秀人才，如邀請立法委員沈伯洋挑戰台北市；請出深耕苗栗的陳品安律師、無黨籍林國漳律師參選宜蘭，以及優秀的牙醫師温世政返鄉為南投承擔重責，這些優秀人才皆獲得社會高度肯定。上一代的人為民主艱困創黨，而我們這代栽培優秀人才，讓民進黨成為「保護台灣第一品牌」的政黨。賴清德說明，承接執政責任後，除了強化國家安全與經濟發展，更落實了民進黨「福利國家」的理念。包含延續「0到6歲國家一起養」、高中職全面免學費、私立大學學雜費補助等教育平權政策；長照政策跨入3.0，全國長照據點已突破1.5萬個，照服員超過10萬人；此外，在台灣經濟穩定成長的基礎下，政府推出世界首創「0到18歲成長津貼」，可用於升學、習藝或創業。賴清德進一步說明，明年的國防預算包含對外軍事採購、國際合作、國防自主等超過1兆元台幣，同時，在兼顧國防與社福之餘，也支持中小微企業升級轉型，讓台灣經濟發展更持久。此外，稅收成長果實回饋全民，包括老農津貼提升、國民年金保障、弱勢照顧，政府也計畫於明年向全民發放每人1萬元的「AI紅利」，期盼讓經濟發展成果真正落實到民眾生活。最後，賴清德表示，自己於1995年才加入民進黨，雖然未曾參與創黨，但深受民主前輩理念與主張影響，既然擔任總統，就會一一落實幾十年來對社會的承諾，唯有實實在在做出成績，才能贏得人民信任，彰顯民進黨價值。