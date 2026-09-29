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美國賽馬界近期出現一匹名為「奧地利畫家」（Austrian Painter）2歲超級新星賽馬，週一在印第安納波利斯賽馬場（Horseshoe Indianapolis）出道就贏得勝利，但在社群媒體上掀起討論的不是牠得到冠軍，而是牠的名字，被認為是在暗指希特勒（Adolf Hitler）。在猶太裔表達不滿後，美國賽馬俱樂部下令更改了馬匹的名字。根據紐約時報旗下The Athletic等媒體報導，這匹名為「奧地利畫家」的賽馬在出道賽中拿下冠軍，但名稱意外引發議論；由於希特勒出生於奧地利，一戰前是維也納的職業畫家，許多人常在網路上使用「奧地利畫家」一詞當作暗語來討論希特勒，以避免直接提及他的名字，藉此規避內容審核機制。賽馬俱樂部（Jockey Club）收到了關於該馬名的投訴，並展開了調查，賽馬的馬主赫伯森（Scott Herbertson）否認「奧地利畫家」意指希特勒，聲稱名字靈感來自奧地利知名畫家克林姆（Gustav Klimt）。不過，負責登記與批准登記的賽馬俱樂部紀錄顯示，該機構於 2025 年 11 月 6 日從提交的六個候選名單中批准了「奧地利畫家」這個名字。其餘備選名稱均被標註為「未審核」。而這些備選名稱中有兩個名字，分別是「我的奮鬥」（My Struggle）與「布勞瑙之星」（Braunau Star），同樣與希特勒密切相關。「我的奮鬥」是希特勒自傳《Mein Kampf》的英文直譯；而布勞瑙（Braunau am Inn）則是希特勒在奧地利的出生地。賽馬俱樂部進一步指出，這匹馬的同胞姊妹「新秩序」（New Order）也必須改名。除了指英國著名搖滾樂團「新秩序」之外，「新秩序」也可能指納粹德國佔領歐洲的計畫。但馬主否認，並宣稱「新秩序是我最喜歡的樂隊」。賽馬俱樂部認定「奧地利畫家」違反命名規則，該規則禁止可能基於膚色、信仰、殘疾、族裔、性別、國籍、種族、宗教、政治或性取向等因素而具有冒犯性或威脅性的名稱，因此將奧地利畫家更名為「快樂腳」（Merrylegs）。猶太裔馬主萊文森（Michael Levinson）批評，賽馬俱樂部應把赫伯森的馬主執照拔除，「除非你對二戰一無所知，否則不可能不明白這傢伙想幹什麼」，他強調這個名字與希特勒的關聯相當明顯，質疑名稱為何能通過審核，俱樂部甚至沒把這人趕出去。然而，在解釋「奧地利畫家」這個名字時，赫伯森表示克林姆是他妻子最喜歡的畫家，並稱妻子的祖父正巧出生於布勞瑙。他辯稱，在俱樂部採取行動前，他就已經主動申請更名，新馬名「快樂腳」是由他女兒挑選的。馬主赫伯森也被左派媒體紐約時報挖出過往的極右派言論，以及支持白人至上主義者的相關發言。至於這匹馬為他贏得了多少錢？該馬匹在五匹參賽馬中獲得勝利，從 38,500 美元的總獎金中贏得了 23,100 美元。