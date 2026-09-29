LINE官方公告，短影音平台LINE VOOM將於明（30）日上午10時在台灣正式結束服務，連帶「限時動態（Story）」、「生日卡片」以及「追蹤／粉絲」3項功能也會同步停止，其中幫好友慶生會用到的「生日卡片」也確定退場。LINE官方目前仍保留生日賀卡使用說明，過去不只能寫祝福文字，還能換卡片樣式、送氣球特效，一個人甚至最多能送100次祝福特效，明天也會跟著消失。
LINE明天上午10時關VOOM 3功能一起消失
根據LINE官方最新公告，LINE VOOM將於9月30日上午10時在台灣停止服務，之後用戶將無法開啟VOOM頁面，不僅不能發布新貼文、瀏覽其他人的內容，連自己過去發布的貼文也無法繼續查看或復原。比較容易被忽略的是，這次並不是只有「VOOM」一項功能消失。LINE官方在服務終止通知中明確列出，限時動態（Story）、生日卡片，以及追蹤／粉絲功能都會隨著VOOM一併停止提供。
LINE生日卡片每年幫好友慶生就靠它
其中「生日卡片」可能比Voom還實用，根據LINE支援中心說明，只要好友有在LINE公開生日，用戶就能替好友寫生日賀卡，賀卡可在生日的前一天、當天以及隔天傳送，寫好的祝福則會在生日當天凌晨0時向壽星公開。
從LINE「聊天」頁面上方切換至「好友」，找到「今日壽星」或「近期壽星」後，點選好友旁的「傳賀卡」，即可選擇「寫賀卡」並輸入祝福內容，也能點擊生日賀卡集右下角的氣球圖示，送出「祝福特效」，每人最多可對同一名壽星傳送100次。
生日卡和VOOM綁很深 刪掉就救不回來
為什麼LINE VOOM關閉，連生日卡片也要一起消失？從官方現行機制就能看出兩者關係相當密切。LINE表示，用戶收到的生日賀卡會集中在LINE VOOM的「生日貼文／生日賀卡集」中，生日當天起即可查看；如果從自己的個人檔案刪除LINE VOOM生日貼文，好友送來的生日賀卡也會一起被刪除，而且無法復原。
不過需要注意的是，列入停止服務的是「生日卡片」功能，並非個人檔案中的生日資料本身，用戶可以在個人檔案設定並公開生日，公開後好友可在「近期壽星」、「今日壽星」看到相關資訊。
限時動態也走入歷史
另一個同步消失的是「限時動態」。LINE官方說明，限時動態原本可讓用戶發布照片、影片等內容，並限時公開24小時，也能在更換個人圖片、背景照片或背景音樂時同步發布，顯示位置則包含LINE VOOM及個人檔案。9月30日VOOM服務結束後，這項功能也將停止。
VOOM原有的「追蹤／粉絲」機制也會退場。過去即使彼此不是LINE好友，也能在VOOM追蹤其他用戶、查看對方公開內容；LINE官方表示，服務結束後若仍希望接收創作者相關資訊，可改以加入LINE官方帳號好友的方式追蹤，但這項轉換僅支援官方帳號。
舊照片最後一天備份 錯過恐無法復原
如果過去曾把LINE VOOM當成生活紀錄使用，9月30日也是最後備份期限。LINE表示，過去發布的部分文字、照片與影片可透過官方備份工具保存，備份申請至9月30日截止，完成備份後則須在30天內下載；LINE官方帳號發布的貼文則無法透過這項工具備份。
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根據LINE官方最新公告，LINE VOOM將於9月30日上午10時在台灣停止服務，之後用戶將無法開啟VOOM頁面，不僅不能發布新貼文、瀏覽其他人的內容，連自己過去發布的貼文也無法繼續查看或復原。比較容易被忽略的是，這次並不是只有「VOOM」一項功能消失。LINE官方在服務終止通知中明確列出，限時動態（Story）、生日卡片，以及追蹤／粉絲功能都會隨著VOOM一併停止提供。
其中「生日卡片」可能比Voom還實用，根據LINE支援中心說明，只要好友有在LINE公開生日，用戶就能替好友寫生日賀卡，賀卡可在生日的前一天、當天以及隔天傳送，寫好的祝福則會在生日當天凌晨0時向壽星公開。
從LINE「聊天」頁面上方切換至「好友」，找到「今日壽星」或「近期壽星」後，點選好友旁的「傳賀卡」，即可選擇「寫賀卡」並輸入祝福內容，也能點擊生日賀卡集右下角的氣球圖示，送出「祝福特效」，每人最多可對同一名壽星傳送100次。
生日卡和VOOM綁很深 刪掉就救不回來
為什麼LINE VOOM關閉，連生日卡片也要一起消失？從官方現行機制就能看出兩者關係相當密切。LINE表示，用戶收到的生日賀卡會集中在LINE VOOM的「生日貼文／生日賀卡集」中，生日當天起即可查看；如果從自己的個人檔案刪除LINE VOOM生日貼文，好友送來的生日賀卡也會一起被刪除，而且無法復原。
不過需要注意的是，列入停止服務的是「生日卡片」功能，並非個人檔案中的生日資料本身，用戶可以在個人檔案設定並公開生日，公開後好友可在「近期壽星」、「今日壽星」看到相關資訊。
限時動態也走入歷史
另一個同步消失的是「限時動態」。LINE官方說明，限時動態原本可讓用戶發布照片、影片等內容，並限時公開24小時，也能在更換個人圖片、背景照片或背景音樂時同步發布，顯示位置則包含LINE VOOM及個人檔案。9月30日VOOM服務結束後，這項功能也將停止。
VOOM原有的「追蹤／粉絲」機制也會退場。過去即使彼此不是LINE好友，也能在VOOM追蹤其他用戶、查看對方公開內容；LINE官方表示，服務結束後若仍希望接收創作者相關資訊，可改以加入LINE官方帳號好友的方式追蹤，但這項轉換僅支援官方帳號。
舊照片最後一天備份 錯過恐無法復原
如果過去曾把LINE VOOM當成生活紀錄使用，9月30日也是最後備份期限。LINE表示，過去發布的部分文字、照片與影片可透過官方備份工具保存，備份申請至9月30日截止，完成備份後則須在30天內下載；LINE官方帳號發布的貼文則無法透過這項工具備份。