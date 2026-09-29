我是廣告 請繼續往下閱讀

沈伯洋替林春裕抱不平：怎攻擊主委，太奇怪了！

民進黨台北市長參選人沈伯洋、台北市長蔣萬安日前先後前往中庄仔福德宮參加活動，兩人都獲董事長林春裕致贈甘蔗，不過蔣萬安卻被踢爆把甘蔗留在廟宇附近未帶走，慘遭一片罵聲，隨後才緊急致電道歉。就在甘蔗事件延燒之際，國民黨台北市議員游淑慧也站出來發聲，但她沒有針對甘蔗做出評論，反而將矛頭指向林春裕，意外引來沈伯洋公開回應。游淑慧今（29）日一早就在臉書發文表示，林春裕當天在台上介紹蔣萬安時，趁機挖苦「現在要選舉才來」，甚至蔣致詞結束後，主持人正準備帶著現場民眾喊「繼續連任好不好」，大家也熱烈回應時，林春裕卻突然直接打斷：「好了好了！大家要吃飯了。」隨即轉身離開舞台。「坦白說，這樣的場面，我看了真的很錯愕。」游淑慧直言，廟負責人當然擁有自己的政治立場，也有表達意見的自由，但她認為台灣人最好客、也最重人情義理，更舉例自己遇過許多宮廟主事者，該有的人情義理、主人家的禮數，一樣不少，展現台灣道地的紳士風，不應該因為政治而改變。「指責主委？真的還假的？這樣也太不厚道了吧！」沈伯洋同日上午受訪時表示，甘蔗既然被視為神明所賜的禮物，若過程中忘了拿、或在交接程序上出現疏漏，其實並非什麼嚴重的事情，向神明致意、針對疏失道歉即可，沒有必要進一步追究或責怪中間的人。沈伯洋進一步提到，就像自己日前接受資深媒體人王偉忠節目專訪，如果外界對他的政見或表現有意見，應該直接針對他本人提出批評，而不是轉而攻擊主持人。沈伯洋認為，林春裕代表地方及廟方送出甘蔗，出發點是里民的心意與神明祝福，「怎麼會去攻擊主委呢？太奇怪了」。