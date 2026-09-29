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餅乾不吃偏要喝酒 店員驚看猴子開瓶猛灌

不是第一次碰酒？居民：近日常舔路邊空酒瓶

印度一間酒類專賣店近日迎來一名令人意想不到的「酒客」，一隻猴子突然闖進店內，無視店員拿餅乾引誘離開，反而盯上架上的酒瓶，據稱自行弄開瓶子後大口喝酒，沒多久便醉倒在店內呼呼大睡。離奇畫面被民眾拍下後在社群平台瘋傳，更有當地居民透露，這隻猴子近日已多次在附近舔食空酒瓶中的殘酒。綜合印度媒體報導，事件發生在賈坎德邦（Jharkhand）蘭契（Ranchi）奧爾曼吉（Ormanjhi）地區。當時酒行仍在正常營業，一隻猴子突然跑進店內，讓店員及顧客措手不及。店員起初試圖把猴子趕出去，還拿出餅乾想轉移牠的注意力，沒想到猴子完全不買單，反而在店內四處活動，最後拿起一瓶酒。根據現場人士說法，猴子利用手部及牙齒弄開酒瓶後，直接喝起裡面的酒；部分印度媒體則報導，牠拿到的是一瓶伏特加，甚至一口氣喝掉約半瓶。猴子飲酒後不久開始出現明顯倦意，最後直接躺在店內櫃台或裝酒的紙箱上睡著。網路流傳的影片顯示，即使猴子已經醉倒在店裡，顧客仍繼續進門買酒，店員也照常營業，形成相當荒謬的畫面。現場民眾紛紛拿出手機拍攝這名「不速之客」，相關影片隨即在社群平台大量轉傳。消息傳開後，據報也有救援人員到場，希望在不傷害猴子的情況下將牠移出酒行。猴子休息一段時間後最終恢復意識，並自行離開現場。目前沒有消息顯示牠因飲酒留下長期健康問題。更令人意外的是，當地店家及居民透露，這隻猴子並非第一次接觸酒精。事發前幾天，就有人發現牠在附近尋找遭丟棄的酒瓶，並舔食瓶內剩餘的酒液，只是過去從未直接闖進酒行拿酒喝。部分媒體因此形容猴子疑似已「喝上癮」，但僅憑目擊者描述，無法判斷牠是否真的形成酒精依賴。影片曝光後也引發網友熱議，有人開玩笑表示，「比很多喝掉半瓶酒的人類顧客表現還好，沒有打架、沒有鬧事，直接睡覺」；也有人質疑，猴子是否真的有能力自行打開酒瓶，認為不能排除有人曾經協助開瓶。猴子在印度部分地區也具有特殊文化意義。印度教神祇哈奴曼（Hanuman）具有猴面形象，因此不少印度教徒對猴子抱有敬意。不過，野生動物攝取人類酒精飲料仍可能造成健康風險，這場看似搞笑的「猴子醉倒酒行」插曲，也再次凸顯野生動物進入人類生活區域後可能產生的意外互動。