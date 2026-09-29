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雙人女團中國娃娃台泰混血成員娃娃（本名陳冠樺）日前宣布改名「娃娃李陳」（HWAHWA LEECHAN），除了繼續從事演藝活動，她的副業版圖也擴大，包含設計、美妝品牌和中文教學，其中中文課程成為最賺錢的投資，光是副業的年營收即高達5000多萬元新台幣，讓CEO娃娃李陳笑說「演藝事業比較像副業」。據《鏡週刊》報導，娃娃李陳現在的事業主力在泰國，憑著自己會講中文的優勢，以及看準泰國學生必修中文的趨勢，在當地開設中文語言教室，透過線上、線下課程推廣中文與文化，加上其他兩個副業營收都很不錯，1年營業額粗估突破新台幣5000萬元，讓她直呼：「演藝事業現在變得比較像副業。」報導還指出，47歲的娃娃李陳相當凍齡，原來身為多家公司執行長的她謝絕應酬，幾乎每天晚上10點就上床睡覺，早上7點起床，早睡早起、勤做運動之餘，每天還會冥想30分鐘，本人也大方坦承會固定做醫美，「保養不分內外，身心靈都要兼顧。」中國娃娃由娃娃和貝兒組成，1999年在泰國出道，隔年來台發行國語專輯，兩人以招牌的妹妹頭髮型、古典鳳眼和旋律極為洗腦的同名主打歌〈單眼皮女生〉紅遍全亞洲，其中該曲歌詞「大錯特錯不要來，侮辱我的美」更一度成為流行語，該團後來經歷解散、重組，2013年，娃娃和貝兒宣告合體，並將演藝重心移回泰國，近年則積極重返華語市場。