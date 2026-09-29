我是廣告 請繼續往下閱讀

▲綠茶（中）與祖雄（右）、徐愷（左）出席體節目《生存王2》開播記者會，分享節目趣事。（圖／記者林調遜攝影）

藝人綠茶（林埈永）去年爆出與經紀人鬧翻，兩人因3萬元的分潤隔空互嗆，更傳出雙方互寄存證信函，事件一度引發外界關注。今（29）日綠茶與祖雄、徐愷出席節目《生存王2》開播記者會，透露糾紛已經落幕，兩人也並未有官司，然而被問到如何解決？他開玩笑說：「跪下來求她，拜託她讓我走。」在記者追問下才解釋是玩笑話。綠茶去年遭經紀人控訴，參與製作電影《懸賞令》應分潤3萬塊給她，但對方卻拿不到錢，而綠茶則稱酬勞還沒拿到，並反擊經紀人都沒幫他談到什麼通告，雙方因此決裂，甚至傳出互寄存證信函。今綠茶被問到處理後續，脫口「跪下來求她，拜託她讓我走。」隨後才解釋是效果，要大家別當真。綠茶澄清，兩人並沒有像外界所傳的「互告」，沒有官司、也沒有賠償違約金，只是對方當時認為合約還沒到，「我們就坐下來談，可以的話就讓我走，她抓著我能幹嘛，我們幹嘛彼此浪費時間呢。」綠茶這次參戰《生存王2》，大家也質疑他的體能是否有辦法負荷，對此他強調：「我吃人參長大的，我在運動上面蠻厲害的。」更透露高中時期是籃球校隊，而一旁的祖雄則表示：「他確實很努力！」在射箭項目中表現突出、名列前茅，讓隊友刮目相看。不過，隊長徐愷也忍不住抱怨，綠茶睡覺時打呼聲太大，形容像是野獸在叫，害他與曹佑寧第一晚幾乎無法入睡，疲憊加上壓力，讓他相當崩潰，直呼：「他真的很會生存，能在那樣的情況下睡得這麼深入。」經過溝通後，綠茶第二晚怕影響大家，居然主動跑到戶外睡覺，且看見他一早就已默默在營地外生火，讓徐愷瞬間氣消。