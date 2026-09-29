根據統計，2025年的到訪日本熊本的旅客數量之冠為台灣人，全家也瞄準跨海聯名商機，與熊本縣推出期間限定的6款聯名鮮食，用100%
熊本在地物產入料，有嚴選熊本頂級阿蘇牛乳、不知火橘、熊本麥味噌、熊本蕎麥粉等，其中不知火柑橘圈圈泡芙，搭配咖啡最低只要25元開吃。
全家與日本熊本跨海推6款聯名鮮食
「阿蘇牛乳海鹽軟歐」（售價45元，9/30開賣）：嚴選日本最具代表性的頂級阿蘇牛乳與100%熊本麵粉，將極致麵香與濃郁乳香完美揉合，內餡使用澳洲奶油乳酪，並撒上特調海鹽奶粉。可搭配指定飲品享59元早餐促優惠。
蔓越莓奶酥小土司（售價39元，10/7開賣）：以100%熊本麵粉與阿蘇牛乳製成，口感細緻柔軟，酸甜蔓越莓奶酥餡散發清新果香，表面覆蓋的莓果奶酥更添豐富層次。可搭配指定飲品享59元早餐促優惠。
「不知火柑橘圈圈泡芙」（售價49元，9/30開賣）：以圓環狀的經典法式甜點「布列斯特泡芙」為概念，夾入香甜輕盈的卡士達鮮奶油，佐以慢煮的不知火柑果醬及Q彈寒天晶球，高顏質的粉色外殼和微酸柑橘完美融合。搭配中杯以上指定咖啡，只要半價。
「熊本麥味噌雞肉飯糰」（售價45元，9/30開賣）：以日式味噌湯為靈感延伸，將海帶芽與100%熊本麥味噌融合出濃厚醬香，搭配清酒醃漬烘烤雞腿肉，並以柚子胡椒帶出清新辛香，打造溫潤香濃美味，搭配指定飲料只要59元。
「熊本麥味噌炸豬排丼飯」（售價99元，9/30開賣）： 以熊本麥味噌的發酵香氣與獨特天然甘甜，搭配油脂豐富的炸豬排，搭配指定飲品享109元組合優惠。
「日式蕎麥沾麵」（售價69元，9/30開賣）：添加熊本蕎麥粉製成Q彈麵體，搭配鮮味濃郁的鰹魚厚削醬汁，清爽順口。
萊爾富會員消費滿99元！有機會抱走50杯果昔
亞運賽場中華隊選手全力拚戰，萊爾富推出「全民萊應援」活動，即日起至10月4日止，萊爾富會員於實體門市單筆消費滿99元，並於結帳時報會員電話，即可取得1次抽獎資格，每位會員最多可獲獎1次。
中華隊每增加1面金牌、銀牌或銅牌，萊爾富就同步增加1名對應獎項的幸運得主，其中金牌得主可獲得果昔50杯、銀牌得主可獲得牧選草鮮乳30瓶，銅牌得主則可獲得伊右衛門系列指定飲品。
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