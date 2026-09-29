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國發會今（29）日公布，景氣對策信號為41分，與上月持平，連續第9個月亮出紅燈，追平2021年「連9紅」紀錄。國發會經濟發展處長邱秋瑩表示，若9月同樣拿下紅燈，那將是創「連10紅」，也是1984年有統計以來，46年來的紀錄。對於是否有信心拿下「連10紅」，邱秋瑩說，態度審慎樂觀，因為像是貨幣總計數（M1B）可能出現小波動，尤其股市日成交量過往都有破兆元，現在都落在8000、9000億元，影響到部分動能。他表示，8月景氣燈號與7月、6月同樣為41分，其中8月出口金額達824億元創單月歷史新高；批發、零售及餐飲中的批發業也因為AI伺服器需求，創歷史單月新高；外銷訂單也突破1000億美元，創下紀錄，這些項目都表現亮眼。另外，內需產業中的零售、餐飲及觀光有受到中秋教師節連假挹注，然而，受到國際油價走揚，央行貨幣政策趨緊，因此M1B年增率看好率下降，製造業營業氣候測驗點由101.22點下修至100.73點。對於美債殖利率是否影響到台灣？她說，美債殖利率上升影響到美國房貸及內需市場，但美國雲端設備廠商仍在持續加碼投資，近期也有AI資安議題，認為還是可以讓美台廠受到挹注。Speaker A：美債主要利率升高主要是針對於整個房貸市場的，美國最主要影響美國房貸市場的利率的部分啦，那會影響到美國內需的部分，但我們發現美國的那些CSP的投資還是在增加的，所以我們覺得在出口那一半我們應該是目前還可以確定是還不錯這樣子。至於傳統產業表現，國發會認為與AI相關的傳產已經有所起色，再加上第4季本來就是傳產旺季，可以觀望是否有好表現。