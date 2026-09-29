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立法院於今（29）日就監察院第7屆院長、副院長及25位監察委員被提名人進行投票，藍白以人數優勢全數封殺，對此總統府表示，總統賴清德尊重立法院人事同意權審查結果，但也深表遺憾與憂心。藍白封殺27監委 總統府：實非國人與國際社會所樂見總統府發言人郭雅慧指出，本次監察委員提名，是經過公開徵才及嚴謹遴薦程序，考量「專業領域」、「人權守護」及「在地連結」所提出的人選，以打造人民的監察院。27位被提名人皆為聲譽卓著、學養深厚之社會賢達，長期以來對公共事務與人權保障無私奉獻。總統感謝他們勇於承擔與努力付出。郭雅慧強調，監察院為國家最高監察機關，行使彈劾、糾舉及審計權，是健全政府治理、防杜貪腐與保障人權不可或缺之監督力量。今天同意權行使結果，將致使攸關社會公義與人民權益之調查案件陷入停頓，監察院及國家人權委員會持續空轉，實非國人與國際社會所樂見。郭雅慧進一步表示，朝野應體認各自憲法義務，回歸理性討論，以國家利益、憲政秩序及全民福祉為最高考量，共同維護民主憲政機關之正常運作。