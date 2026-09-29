大樂透第115000092期今（29）日晚間開獎，本期頭獎為2億元，今彩539、3星彩、4星彩也同步開獎。此外大樂透中秋節加碼活動持續中，大樂透100萬元紅包獎項陸續開出，只要對中6碼就能抱回100萬，今年台彩還首度推出5000元新設獎項6000個，讓中獎機率大增。今晚百萬紅包還剩下51組繼續加開，快來看看能不能在中秋節剛過就晉升富翁行列吧！
🟡9月29日大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看
大樂透中秋加碼獎號：稍後開出。
大樂透獎號：稍後開出。
49樂合彩：稍後開出。
今彩539：稍後開出。
39樂合彩：稍後開出。
3星彩：稍後開出。
4星彩：稍後開出。
※派彩結果以台彩官網資料為主。
大樂透中秋加碼持續中！1百萬紅包、5000元小紅包還沒送完
2026年台彩中秋加碼活動，大樂透延續推出百萬加碼獎項傳統，今年共有70組，還首度推出「6000個5000元」獎項，進一步提高中獎機會。
大樂透中秋加碼活動自9月15日起至10月23日，共計12期，每期將加開一組由8個號碼組成的促銷獎號，號碼範圍為01至49號。只要對中該組促銷獎號中的任6個號碼，即對中100萬元獎項；若同一組6個號碼有2注以上中獎，該組100萬元獎金將依中獎注數均分。
至於5000元獎項，則只要對中加開的促銷獎號任5個號碼，即對中5,000元獎項，且5000元獎項屬於固定獎金，不需要與其他中獎注數均分。
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2026年台彩中秋加碼活動，大樂透延續推出百萬加碼獎項傳統，今年共有70組，還首度推出「6000個5000元」獎項，進一步提高中獎機會。
大樂透中秋加碼活動自9月15日起至10月23日，共計12期，每期將加開一組由8個號碼組成的促銷獎號，號碼範圍為01至49號。只要對中該組促銷獎號中的任6個號碼，即對中100萬元獎項；若同一組6個號碼有2注以上中獎，該組100萬元獎金將依中獎注數均分。
至於5000元獎項，則只要對中加開的促銷獎號任5個號碼，即對中5,000元獎項，且5000元獎項屬於固定獎金，不需要與其他中獎注數均分。