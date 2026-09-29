小新的屁屁真的可以吃了！Mister Donut攜手《蠟筆小新》推出全新聯名系列，今（29）日正式開賣，一口氣推出5款限定甜甜圈，包括小新、小白、肥嘟嘟左衛門，連小新招牌的「搖屁屁」都變成甜甜圈，售價59元至99元。《NOWNEWS今日新聞》記者日前搶先前往現場，最喜歡的就是圓滾滾的屁屁造型，拿在手上相當可愛，讓人捨不得咬下去！這次還有搖搖吊飾、購物袋及7款隨機磁鐵，開賣首週更推出買5送1、買6送2優惠。
小新的屁屁真的可以吃！5款甜甜圈59元起
這次聯名最吸睛的商品，絕對是售價79元的「搖屁屁甜甜圈」，直接把小新經典的搖屁屁動作變成甜點！《NOWNEWS今日新聞》記者日前實際前往現場，第一眼就被圓滾滾的屁屁吸引，還忍不住拿起來拍照。這款甜甜圈以蜜桃、蘋果風味可可醬搭配鐵觀音鮮奶油，結合果香與茶香，造型更讓人捨不得吃。另外4款則包括蜜桃可可醬搭配草莓鮮奶油的「蠟筆小新甜甜圈」、鹽奶蓋風味搭配藍莓鮮奶油的「小白甜甜圈」、芭樂風味的「肥嘟嘟左衛門甜甜圈」，以及售價59元、裹上蘋果風味可可醬的「蠟筆小新波堤」，5款今日起同步開賣，售完為止。
📌 Mister Donut《蠟筆小新》聯名甜甜圈價格
99元帶走搖搖吊飾！買5送1、滿200元再送磁鐵
除了甜甜圈，這次聯名周邊同樣值得注意。小新、小白及肥嘟嘟左衛門變成3款「搖搖吊飾」，其中小新還露出招牌屁屁，單筆消費滿100元即可用99元隨機加購一款。另外還有「小白購物袋」與「肥嘟嘟左衛門購物袋」，同樣消費滿100元即可用199元加購，兩款皆採大容量設計，可以肩背或手提。甜甜圈紙盒、提袋及日式糰子包裝也同步換上聯名設計，連外帶都充滿小新元素。
想趁開賣搶優惠的民眾，可以把握9月29日至10月4日的買5送1、買6送2活動，只要購買6個或8個甜甜圈，其中包含至少一款指定聯名商品，即可享有優惠，免費贈送的品項以低價商品為主。另外，使用icash Pay或icash 2.0支付，單筆消費滿200元，還能獲得一個《蠟筆小新》大頭造型磁鐵，共有7款隨機贈送。不過要注意，磁鐵滿額贈與其他優惠不得併用，部分門市專櫃、外送及預訂服務也不適用，數量有限，送完為止。
🟡 Mister Donut《蠟筆小新》聯名活動懶人包
📌 聯名周邊加購：
■ 搖搖吊飾：單筆消費滿100元，加購價99元，3款隨機出貨。
■ 小白購物袋：單筆消費滿100元，加購價199元。
■ 肥嘟嘟左衛門購物袋：單筆消費滿100元，加購價199元。
📌 甜甜圈優惠： 9月29日至10月4日，購買6個或8個甜甜圈，且包含至少一款指定聯名商品，即享買5送1或買6送2。
📌 磁鐵滿額贈： 9月29日起，使用icash Pay或icash 2.0單筆消費滿200元，即可獲得一個隨機造型磁鐵，送完為止。
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這次聯名最吸睛的商品，絕對是售價79元的「搖屁屁甜甜圈」，直接把小新經典的搖屁屁動作變成甜點！《NOWNEWS今日新聞》記者日前實際前往現場，第一眼就被圓滾滾的屁屁吸引，還忍不住拿起來拍照。這款甜甜圈以蜜桃、蘋果風味可可醬搭配鐵觀音鮮奶油，結合果香與茶香，造型更讓人捨不得吃。另外4款則包括蜜桃可可醬搭配草莓鮮奶油的「蠟筆小新甜甜圈」、鹽奶蓋風味搭配藍莓鮮奶油的「小白甜甜圈」、芭樂風味的「肥嘟嘟左衛門甜甜圈」，以及售價59元、裹上蘋果風味可可醬的「蠟筆小新波堤」，5款今日起同步開賣，售完為止。
📌 Mister Donut《蠟筆小新》聯名甜甜圈價格
|商品名稱
|售價
|特色口味
|蠟筆小新甜甜圈
|99元
|蜜桃可可醬、草莓鮮奶油
|小白甜甜圈
|79元
|鹽奶蓋風味可可醬、藍莓鮮奶油
|肥嘟嘟左衛門甜甜圈
|99元
|芭樂風味可可醬、鮮奶油
|搖屁屁甜甜圈
|79元
|蜜桃、蘋果風味可可醬及鐵觀音鮮奶油
|蠟筆小新波堤
|59元
|蘋果風味可可醬
除了甜甜圈，這次聯名周邊同樣值得注意。小新、小白及肥嘟嘟左衛門變成3款「搖搖吊飾」，其中小新還露出招牌屁屁，單筆消費滿100元即可用99元隨機加購一款。另外還有「小白購物袋」與「肥嘟嘟左衛門購物袋」，同樣消費滿100元即可用199元加購，兩款皆採大容量設計，可以肩背或手提。甜甜圈紙盒、提袋及日式糰子包裝也同步換上聯名設計，連外帶都充滿小新元素。
想趁開賣搶優惠的民眾，可以把握9月29日至10月4日的買5送1、買6送2活動，只要購買6個或8個甜甜圈，其中包含至少一款指定聯名商品，即可享有優惠，免費贈送的品項以低價商品為主。另外，使用icash Pay或icash 2.0支付，單筆消費滿200元，還能獲得一個《蠟筆小新》大頭造型磁鐵，共有7款隨機贈送。不過要注意，磁鐵滿額贈與其他優惠不得併用，部分門市專櫃、外送及預訂服務也不適用，數量有限，送完為止。
📌 聯名周邊加購：
■ 搖搖吊飾：單筆消費滿100元，加購價99元，3款隨機出貨。
■ 小白購物袋：單筆消費滿100元，加購價199元。
■ 肥嘟嘟左衛門購物袋：單筆消費滿100元，加購價199元。
📌 甜甜圈優惠： 9月29日至10月4日，購買6個或8個甜甜圈，且包含至少一款指定聯名商品，即享買5送1或買6送2。
📌 磁鐵滿額贈： 9月29日起，使用icash Pay或icash 2.0單筆消費滿200元，即可獲得一個隨機造型磁鐵，送完為止。