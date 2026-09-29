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台北市金華國中日前遭市議員簡舒培爆料，有學生食用免費營養午餐「小卷」後嘔吐腹瀉，質疑是集體食物中毒，但遭北市教育局駁斥翻車，金華國中校長更為此道歉。台北市長蔣萬安今（29）日中午到金華國中陪吃午餐，稱這段時間大家真的受委屈了，批沒有充分證據任意貼標籤，不只造成恐慌更讓認真守護孩子的第一線教育人員承受不必要的壓力。蔣萬安說，孩子的健康不該成為政治操作的工具，今天中午，他來到金華國中，和孩子們一起享用營養午餐，也為這段時間承受壓力的校長、老師、廚師們加油打氣，這段時間大家真的受委屈了。蔣萬安說，孩子開心地分享，蒲燒鯛是今天的人氣冠軍，有人喜歡蒜泥白肉，也有人大推蒸蛋。講到喜歡吃的東西，孩子臉上的表情不會騙人。其實，一頓營養午餐的背後，有許多家長、學校、營養師及第一線志工投入心力。他們每天觀察孩子的用餐情形，從菜色口味、餐點份量到廚餘量逐一記錄，並將孩子的實際反應第一時間回報，再依照用餐情形調整菜單。蔣萬安表示，市府也在制度、經費及食安管理上，給予最充分的支持，一起照顧好孩子的每一餐。臺北市推動免費營養午餐，希望實現的是餐桌平權。無論家庭條件，每個孩子都能安心坐下來，吃一頓營養、好吃，也吃得飽的午餐。蔣萬安強調，校園食安必須接受最嚴格的檢視與監督。任何一位孩子的狀況，市府都不會輕忽，也會立即掌握、釐清原因；但所有檢視，都必須建立在「事實」之上。在沒有充分證據的情況下任意貼標籤、放大渲染，不只會造成家長與學生恐慌，也會讓認真守護孩子的第一線教育人員承受不必要的壓力。