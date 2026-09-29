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高雄市政府敬老卡自今年10月起，社福點數由每月發給600點調整為每季一次發給1,800點，有交通月票需求者也可購買MeNGo高雄公車暢遊「季票」及高雄市區399通勤「季票」，減少每月續購手續。同時新增22家特約醫療院所可持敬老卡折抵門診掛號費，每次最高折抵50點。此次將敬老卡社福點數由每月發放調整為每季發放，讓長輩可依實際需求彈性運用；同時新增MeNGo季票及特約醫療院所門診掛號費折抵，讓敬老卡除了搭乘大眾運輸增加外出休閒外，也能運用於就醫，提供更便利、多元使用選擇。社會局表示，為便利長輩就近辦理MeNGo購票，市府社會局、民政局、交通局及高雄捷運公司共同合作，MeNGo購票服務可於社會局、本市各區公所、高雄捷運全線各站服務台及旗山轉運站辦理，長輩可就近選擇適合的地點。另外，社福點數折抵門診掛號費部分，自10月1日起已有22家地區醫院及特約診所提供服務，市府將持續鼓勵更多醫療院所加入，讓長輩就醫使用更便利。社會局說明敬老卡改為每季發給1,800點，點數入卡於115年10月1日上午6點起，透過以下3種途徑取得，第一搭乘高雄市公車（船）、輕軌、捷運或臺鐵，出站刷卡後即可取得1,800點社福點數；第二種方式於高雄市運動中心、特約銀髮健身俱樂部、市立藝文場館及指定醫療院所完成交易亦可取得；第三種方式可持卡至各區公所、捷運站服務台及社會局老人福利科過卡取得點數。另因「特約計程車」票機未設置社福點數過卡功能，無法直接取得點數，可由前述三種途徑先取得當季1,800點社福點數之後再搭乘。自115年10月1日起，首次申辦敬老卡者當季社福點數依票卡申辦完成之月份起，依當季剩餘月份一次發給相應社福點數，例如11月申辦者一次發給2個月計1,200點，12月申辦者發給1個月600點，自次年度起於1、4、7、10等月份每季一次發給1,800點。另博愛卡亦配合改為按季核發社福點數，1次2,700點，及可使用特約醫療院所門診掛號費扣抵、購買MeNGo高雄公車暢遊季票及高雄市區399通勤季票等福利。高雄市各區公所皆主動於長輩滿65歲前一個月提供敬老卡申辦宣導單張，長輩在生日當月的第一個工作日即可至區公所或社會局申請辦理。相關申辦資訊請至社會局網頁查詢。