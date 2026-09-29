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影集《消失的裂痕》集結楊謹華、張孝全兩大實力派演員，兩人首度合作便迎來多場高張力對手戲，更同時挑戰一人分飾兩角，從角色之間的情感拉扯，到不同世界觀下的命運交錯，讓兩位演員直呼演起來相當過癮。首次搭檔便展現十足默契，也為劇中人物關係增添不少火花。楊謹華此次一人分飾兩角，她給自己的功課就是「要做到切換自如」，不只是造型與外在表演有所區隔，更希望透過眼神、語氣與情緒等細節，讓觀眾感受到兩個角色各自不同的狀態。不過一人分飾兩角看似過癮，實際拍攝時對演員而言卻是相當大的挑戰。楊謹華坦言有時候要在短時間內迅速轉換狀態並不容易，尤其拍攝進度緊湊時，更考驗演員對角色的掌握。不過由於劇中兩個世界有著截然不同的世界觀，導演也和演員們進行了許多討論，從角色所處的環境、人物性格到兩個世界的差異，都先建立清楚的表演脈絡，幫助演員更快進入角色。而張孝全同樣面臨分飾兩角的挑戰，尤其進入後期拍攝後，角色之間不斷切換，連他自己有時都會出現「混淆」的時刻。拍攝現場大家甚至會互相提醒：「現在是建成！」避免一不小心進入另一個角色的狀態，這個小插曲也成為劇組拍攝時相當有趣的日常。談到首次與張孝全合作，楊謹華則大讚對方是「讓人很放心、很安心的演員」。面對大量情緒與對手戲，兩人會在拍攝過程中彼此協助、互相接住，雖然是第一次合作，卻意外培養出很好的默契，「我們會一起互助，彼此給對方很多支持。」也讓她在詮釋複雜角色時，能夠更加放心投入。有趣的是，楊謹華坦言一開始對張孝全的印象，以為他是比較嚴肅、沉穩的人，但實際合作、熟悉之後才發現，他私下其實是個「大男孩」個性，反差讓她覺得相當有趣。也因為逐漸熟悉彼此的個性與表演節奏，兩人在片場從初識到建立默契，讓首次合作的過程多了一份輕鬆自在的氛圍。愛子宇心突然失蹤，李芸（楊謹華飾演）三年來始終無法走出傷痛。丈夫建成（張孝全飾演）與女兒宇蓁試圖帶她重新回到生活，然而李芸依舊鬱鬱寡歡。某日家中的鏡子突然出現裂痕，鏡中竟浮現失蹤多年的宇心身影。為了找回兒子，李芸循著鏡中的線索追尋，卻意外穿越，進入一個從未見過的未知世界。