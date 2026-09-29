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在野封殺27監委 監察院遺憾：喪失督促政府最後一道防線、影響人民權益甚鉅

在野控追殺政敵、全院打一人 監察院嚴正抗議：欲加之罪何患無辭

立法院於今（29）日就監察院第7屆院長、副院長及25位監察委員被提名人進行投票，藍白以人數優勢全數封殺。對此監察院表示，這將導致職權空轉，衝擊人民權益保障，除深表遺憾外，對於立委指控「全院打一人」、「追殺政敵工具」，純屬無的放矢，欲加之罪何患無辭，表達嚴正抗議。監察院表示，第6屆監察委員任期已於今年7月31日屆滿，第7屆監察委員未能就任，導致彈劾、糾舉及糾正等重要監察職權無從行使，喪失督促政府改善的最後一道防線，影響人民權益甚鉅，監察院深表遺憾。監察院說明，監察院係《憲法》所設置之國家憲政機關，擔負監督政府施政、糾正違法失當、追究公務人員責任之職責，並透過受理人民陳情及調查案件，協助保障民眾權益。監委無法就任，上開職權即無從行使，人民如遭遇公務機關違法失當對待或權益受損，將缺少一項重要憲政監督及保障機制，顯非人民之福。監察院指出，因監委未能就任，每月上千件人民陳情案件及各機關移送之重大案件無法及時處理，已完成調查案件之後續追蹤改善工作亦將中斷；就社會關注之採購弊案、食安、兒少保護、公務職場霸凌等案件，監察院亦無法行使憲政職權，保護人民。有關陽光法令執行業務，監察院表示，《政治獻金法》、《公職人員財產申報法》及《公職人員利益衝突迴避法》等陽光法案，攸關政治公平、公職廉潔與不當利益輸送之防止。因監委出缺，廉政委員會無法組成及召開，致審議處分、罰鍰確定案件公告等程序停滯，缺乏有效裁罰機制，嚴重削弱廉能政治的監督及制度公平性，影響人民對清廉政府的期待。國家人權委員會作為獨立人權保障與促進機構，依據聯合國「巴黎原則」成立，肩負防制系統性人權侵害及保障弱勢群體權益等職責。人權委員未能就任，相關調查、系統性訪查及國際人權公約監督等工作無法順利進行，難以完全落實國家報告監督義務，對台灣人權與國際接軌將產生重大不利影響。監察院強調，監察職權、陽光四法執行與人權促進保障業務，是《憲法》及法律所建構之人民權益保障機制。職權無法行使期間，最直接受到影響者是有陳情、檢舉或權益受損且亟待救濟之人民。另監察院重申，就陽光法案相關案件，均秉持行政中立，依循相關作業要點規定，本於職權釐明相關事實，進行查調先行程序。有關「全院打一人」、「追殺政敵工具」之指控，純屬無的放矢，欲加之罪何患無辭，更是對嚴守中立、勤懇戮力之基層公務人員的莫大汙衊，在此嚴正抗議。