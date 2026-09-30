我是廣告 請繼續往下閱讀

▲劉學義（左）吐槽李夢穿著。（圖／翻攝自微博）

▲譚松韻穿了李夢的衣服。（圖／翻攝自微博）

古裝劇《蘭香如故》不只捧紅主演，配角也都受到討論，其中飾演「趙星棠」的李夢，劇中霸氣外露，但其實私下她是個傻大姐，且穿搭超地獄，完全是時尚黑洞，李夢和譚松韻、劉學義上節目《毛雪汪》分享自己的穿搭，非主流的風格讓所有人都不知道該怎麼誇，粉絲直呼，「真不知道李夢是這樣的！」劉學義還爆料，李夢私下穿搭跟塑膠袋一樣。《蘭香如故》主演們登上《毛雪汪》宣傳新戲，劉學義爆料，戲殺青時大家約了吃火鍋，結果李夢穿了一個紫色的褲子，「跟塑料袋一樣，我印象挺深的，上面粉的，下面穿了個紫。」李夢則不好意思地笑說完全不記得，隨即驕傲展示出自己心愛的穿搭單品，一件紅、咖啡配色的圖騰裙，還有飛行夾克、金色的手環和絲巾，單看都還行，但大家都很驚訝她要把這些單品配在一起，主持人毛不易、李雪琴都講不出話，一點效果都做不出來。譚松韻率先打破沉默，主動試穿李夢的衣服，但因為譚松韻顏值在線，穿起來好像還行，但也稱不上漂亮，李雪琴直白說，「時尚完全是靠臉的，其實不難看。」譚松韻則非常會做人，大讚相當好看，只差一個大紅唇就完美了，李雪琴馬上吐槽，「是好看，但也沒到要一直穿著的地步。」不少網友看了都笑說，「好癲，好喜歡」、「不愧是我夢姐，非常優秀」、「這獨特的風格只有夢姐了」、「是一個有趣的靈魂」，事實上，不只是李夢，劉學義還爆料吳謹言的審美也很特別，說她跟李夢可以互相欣賞。