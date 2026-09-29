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專家祭出「聲音窗簾」與靈活辦公策略

從源頭防範「無禮行為」 打造健全職場文化

在辦公室裡敲擊鍵盤的喀噠聲、室內電話被重重掛上的聲響、大聲嘆氣或嘖舌...這些聲音，如今已成為日本職場的焦慮來源。近年來，職場上這些聲音的音量或頻率過度，導致周遭同事感到不適，便會被稱為「噪音騷擾」（音ハラ）。隨著「噪音騷擾」獲得越來越多關注，企業該如何因應？有專家分享對策，指出妥善應對「噪音騷擾」，才能打造良好的工作環境。根據《讀賣新聞》報導，專門協助企業處理職場霸凌與騷擾議題的「日本騷擾協會」接獲了眾多類似「噪音騷擾」的案例。像是一位來自大阪的30多歲上班族女性表示，「主管敲鍵盤的聲音大到像要把它砸爛一樣，聽起來像在發脾氣，讓人坐立難安」。另一位40多歲上班族男性也抱怨，「休息時間同僚的笑聲和看影片的音量，讓人完全無法集中精神工作，提醒了對方也不聽」。雖然「噪音騷擾」目前在法律上尚無官方定義，但日本騷擾協會將「噪音騷擾」定義為「欠缺考量、以過度聲音使周遭感到不適的行為」。日本騷擾協會代表理事村嵜要分析，製造噪音騷擾的人往往有固定特徵，「他們多半認為『是在意的人自己有問題』，甚至理直氣壯地覺得『發出聲音本來就莫可奈何』。有的人甚至會為了向周遭展現『我在發脾氣』或『我正在努力工作』，而故意發出大聲響」。村嵜要補充指出，每個人對聲音的敏銳度與耐受度存在個體差異，許多受害者往往會自我懷疑「是不是我太敏感？」導致這類問題極難開口檢舉或提出申訴。至於嘆氣或嘖舌等行為，有時會被歸類為用不悅態度影響他人的「情緒騷擾」。但專家指出，即使與情緒無關，純粹因習慣或個人癖好所發出的噪音，同樣可能構成「噪音騷擾」。日本騷擾協會指出，若某種聲音滿足「長期、反覆出現」且「職場中人人皆能明顯察覺」等條件，極可能已構成噪音騷擾。若問題出在打字聲過大，除了給予適當提醒外，為員工更換「靜音鍵盤」等裝備也是立竿見影的改善方式。此外，引進不固定座位的「靈活座位制」，讓員工能主動避開令人不適的聲音源，亦是有效的組織策略。另一項被廣泛應用的解決方案是「聲學遮蔽」技術，即利用另一種聲音來掩蓋刺耳噪音。日本音樂廣播巨頭「USEN」很早便關注到職場聲音帶來的壓力。該公司自2015年起，在其專為辦公室設計的背景音樂服務中，加入了接近人聲頻率的溪流潺潺聲等自然音效。採用該服務的企業回饋指出，員工的工作專注度與環境舒適度皆顯著提升。USEN公關負責人分析，「過於安靜的辦公室，反而會讓細微的聲音或人聲變得極為刺耳。適當的背景音樂能充當『聲音的窗簾』，在隔絕不快噪音的同時，也能緩和職場過度緊繃的氣氛」。除了硬體與技術層面，改善職場軟實力更是關鍵。身為心理師、長期從事騷擾諮詢的「Mental-Link」顧問公司社長宮本剛志，在企業培訓中頻繁強調預防「無禮行為」的重要性。宮本指出，諸如「打招呼不回應」、「被同事搭話時手仍不停敲打鍵盤」、「不說明理由就直接駁回提案」或「對下屬的諮詢置之不理」等，都屬於無禮行為的範疇。缺乏考量的噪音與大聲喧嘩亦同屬此類。宮本剛志結論說，「就算這些行為尚未演變成法律定義上的『騷擾』，但只要能防範這些不適當的言行，就是打造優質職場環境的核心第一步」。