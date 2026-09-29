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▲，台中市議員林霈涵今日宣布，10月11日上午舉行「林霈涵×江啟臣聯合競選總部成立大會」。（圖／林霈涵提供）

2026年台中市地方選舉逐漸升溫，台中市議員林霈涵今日宣布，10月11日上午舉行「林霈涵×江啟臣聯合競選總部成立大會」，將與台中市長候選人江啟臣同台，啟動下一階段地方服務與競選行動，並展現聯手打造台中「幸福旗艦城」決心，邀請支持者到場見證。林霈涵表示，從政以來始終認為，地方民意代表重要的工作不是華麗的政治語言，而是傾聽鄉親需求、處理地方大小事。從地方服務到議會問政，她強調，會持續把「做事」放在第一位，透過走訪地方、傾聽民意及議會質詢，回應居民關心的問題。她表示，多年來秉持「由善心出發，以誠懇待人，用熱忱服務，求圓滿達成」的理念，無論地方服務或議會問政，都希望將民眾託付的事情一件一件完成。她也感謝支持者一路相挺，讓她面對地方各項議題時能持續投入。林霈涵此次再度投入市議員選舉，尋求連任，期盼與市長候選人江啟臣攜手合作，打造台中邁向「幸福旗艦城」。林霈涵說，未來將持續關注東南區地方建設與市民需求，為台中進步繼續打拚。林霈涵表示，競選總部成立不只是選舉行動的展開，更是再次向地方鄉親說明服務方向的機會。她邀請長期支持與關心她的鄉親，10月11日上午一起到場見證聯合競選總部成立，並籲請「讓我們一起努力、一起打拚，為台中與東南區的未來一起向前邁進！」