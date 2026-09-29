Formosa Sexy隊長梓梓（董梓甯）擁有32E幾近完美的水滴型雙峰、23吋水蛇腰、33吋臀圍，極致身材比例受封「台灣第一美胸」、「真人版娜美」，她昨（28）日發文透露，中秋連假都在進行夜間跑步，附上穿真理褲露出大長腿的照片，吸引1.3萬人瀏覽。
中秋連假都在運動 梓梓：跑出了川字肌
梓梓在粉專發文表示：「最近跑步跑出了川字肌，真的不是修出來的，大家的中秋連假都在烤肉，我的中秋都在運動，好喜歡跟朋友們一起跑，好好玩好快樂，我的運動都是主打一個快樂！快樂最重要！」
曝光的一系列相片，可見梓梓綁著一條魚骨辮子，穿運動小可愛搭配極短熱褲，放送鎖骨線條和穠纖合度的腰身，以及兩條勻稱、修長的白皙玉腿，腹部明顯浮現兩條馬甲線，輔以燦爛的露齒笑靨，健美又迷人。
許多網友看了照片紛紛誇讚：「快樂讓人漂亮」、「最美隊長」、「我也想要跟著姐姐一起運動」、「太自律了吧」、「天啊！女神身材比例超好」、「為什麼妳跑完還可以這麼漂亮，我跑完像個鬼」、「我要跟梓梓看齊！」
梓梓胸型太完美 連女生都想當整形範本
先前梓梓在節目《小明星大跟班》分享，某次去溪邊玩水，一群女生來跟她搭話，「那個...想問妳胸部是在哪裡整的？我們最近也有想要做胸部，想要當範本。」梓梓尷尬澄清自己胸部不是做的，對方仍要求想拍她的胸部給整形醫生看，連主持人Sandy也忍不住說：「她的胸型漂亮真的是公認的。」
梓梓 董梓甯IG
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梓梓在粉專發文表示：「最近跑步跑出了川字肌，真的不是修出來的，大家的中秋連假都在烤肉，我的中秋都在運動，好喜歡跟朋友們一起跑，好好玩好快樂，我的運動都是主打一個快樂！快樂最重要！」
曝光的一系列相片，可見梓梓綁著一條魚骨辮子，穿運動小可愛搭配極短熱褲，放送鎖骨線條和穠纖合度的腰身，以及兩條勻稱、修長的白皙玉腿，腹部明顯浮現兩條馬甲線，輔以燦爛的露齒笑靨，健美又迷人。
許多網友看了照片紛紛誇讚：「快樂讓人漂亮」、「最美隊長」、「我也想要跟著姐姐一起運動」、「太自律了吧」、「天啊！女神身材比例超好」、「為什麼妳跑完還可以這麼漂亮，我跑完像個鬼」、「我要跟梓梓看齊！」
先前梓梓在節目《小明星大跟班》分享，某次去溪邊玩水，一群女生來跟她搭話，「那個...想問妳胸部是在哪裡整的？我們最近也有想要做胸部，想要當範本。」梓梓尷尬澄清自己胸部不是做的，對方仍要求想拍她的胸部給整形醫生看，連主持人Sandy也忍不住說：「她的胸型漂亮真的是公認的。」
梓梓 董梓甯IG