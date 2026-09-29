台灣氣候界年度盛事「第六屆台灣氣候行動博覽會（TAIWAN COP6）」，將於10月2日至4日在高雄國立科學工藝博物館登場。自2022年起，國泰金控作為「台灣氣候行動博覽會」唯一連續5年共同主辦的金融機構，以「氣候、健康、培力」3大永續主軸，持續將氣候議題帶入民眾日常，今年將於博覽會期間的10月3日舉辦「第七屆國泰氣候變遷青年論壇」，並規劃「青年韌性思辨沙龍」，邀請青年就氣候調適議題展開對話，活動全程免費，只要在活動官網報名即可參加。
面對氣候變遷挑戰，年輕世代不僅是未來氣候風險的承受者，也是推動氣候行動、形塑韌性未來的重要力量。國泰金長期搭建青年氣候對話平台，今（2026）年「國泰氣候變遷青年論壇」以「調適不任性，青年好韌性」為主題，從青年生活出發，邀請台灣青年氣候聯盟理事趙品諭、國立成功大學建築學系特聘教授林子平及蓋婭智壤科技執行長林盈，分別從青年氣候行動、高溫城市與韌性地景、再生農業青創等面向，分享氣候調適的觀察及經驗。
其中，「青年韌性思辨沙龍」由金鐘獎暨風傳媒《下班系列》主持人蔡尚樺主持，將討論主場交給青年，從高溫下的生活與居住選擇，到青年如何參與公共議題，透過不同觀點的交流與思辨，探索氣候調適如何落實於日常生活中。
此外，國泰金將「國泰永續識務所」粉絲專頁搬進本屆博覽會實體展區，透過「聽見自然的聲音」與「聞見自然的氣息」等互動方式，帶給民眾聽覺、嗅覺的感官體驗，引領民眾一起親近自然、認識氣候、關注生態；在為期3天的展覽期間，國泰金展區同步舉辦4場永續沙龍，內容從海洋守護行動到台灣原生蕨類手作，讓永續議題更貼近日常生活，一起共創更好未來。
台灣氣候行動博覽會歷年於聯合國氣候變遷大會（COP）前舉辦，扮演COP前哨站角色，今年以「邁向淨零，共創未來（Advancing Net Zero for a Shared Future）」為核心，由國泰金與國際氣候發展智庫、環境部氣候變遷署、交通部中央氣象署、海洋委員會海洋保育署、高雄市政府環境保護局共同主辦，並由高雄市擔任主辦城市。邀請全民於10月2日至4日親臨高雄國立科學工藝博物館，現場集結產官學研最新氣候成果與趣味互動體驗，活動免費且部分論壇名額有限、採預先網路報名，詳情請洽活動官網。
【活動資訊｜第七屆國泰氣候變遷青年論壇】
● 時間：2026年10月3日（六）13:30 -16:00
● 地點：高雄國立科學工藝博物館／高雄市九如一路720號
● 報名網址：https://cathayholdings.info/4xTrgnF
【活動資訊｜第六屆台灣氣候行動博覽會 TAIWAN COP6】
● 時間：2026年10月2（五）至4日（日）
● 地點：高雄國立科學工藝博物館／高雄市九如一路720號
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其中，「青年韌性思辨沙龍」由金鐘獎暨風傳媒《下班系列》主持人蔡尚樺主持，將討論主場交給青年，從高溫下的生活與居住選擇，到青年如何參與公共議題，透過不同觀點的交流與思辨，探索氣候調適如何落實於日常生活中。
此外，國泰金將「國泰永續識務所」粉絲專頁搬進本屆博覽會實體展區，透過「聽見自然的聲音」與「聞見自然的氣息」等互動方式，帶給民眾聽覺、嗅覺的感官體驗，引領民眾一起親近自然、認識氣候、關注生態；在為期3天的展覽期間，國泰金展區同步舉辦4場永續沙龍，內容從海洋守護行動到台灣原生蕨類手作，讓永續議題更貼近日常生活，一起共創更好未來。
台灣氣候行動博覽會歷年於聯合國氣候變遷大會（COP）前舉辦，扮演COP前哨站角色，今年以「邁向淨零，共創未來（Advancing Net Zero for a Shared Future）」為核心，由國泰金與國際氣候發展智庫、環境部氣候變遷署、交通部中央氣象署、海洋委員會海洋保育署、高雄市政府環境保護局共同主辦，並由高雄市擔任主辦城市。邀請全民於10月2日至4日親臨高雄國立科學工藝博物館，現場集結產官學研最新氣候成果與趣味互動體驗，活動免費且部分論壇名額有限、採預先網路報名，詳情請洽活動官網。
【活動資訊｜第七屆國泰氣候變遷青年論壇】
● 時間：2026年10月3日（六）13:30 -16:00
● 地點：高雄國立科學工藝博物館／高雄市九如一路720號
● 報名網址：https://cathayholdings.info/4xTrgnF
【活動資訊｜第六屆台灣氣候行動博覽會 TAIWAN COP6】
● 時間：2026年10月2（五）至4日（日）
● 地點：高雄國立科學工藝博物館／高雄市九如一路720號