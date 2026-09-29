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沖繩疫情最嚴重 東京每家醫療機構逾15人

日本流感疫情持續升溫，最新一週全國定點醫療機構通報患者超過3.1萬人，平均每家醫療機構達8.48人，短短一週暴增約5成，且已連續13週增加。更值得注意的是，目前患者數已達2025年同期的10倍以上，其中沖繩疫情最為嚴重，東京都也明顯高於全國平均。根據富士新聞網報導，日本厚生勞動省公布的最新統計，截至9月20日的一週內，全國定點醫療機構共通報3萬1428名流感患者，平均每家醫療機構通報8.48人。相較前一週平均每家5.54人，單週增加約1.5倍，已是連續第13週呈現上升趨勢。若與2025年同期相比，今年患者數更超過去年的10倍，顯示流感病毒正快速擴散。從各都道府縣來看，沖繩縣疫情最為嚴峻，平均每家定點醫療機構通報26.27名患者，高居日本第一。東京都則以平均15.21人排名其後，同樣大幅高於全國平均的8.48人，顯示人口密集地區的流感傳播情況值得關注。日本流感疫情通常在秋冬季節進一步升溫，但今年9月患者人數便已明顯增加。厚生勞動省因此呼籲民眾提高警覺，落實勤洗手、適時佩戴口罩等基本防疫措施，降低感染及傳播風險。