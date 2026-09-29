瑞典知名家居品牌IKEA再度搞怪！近期有民眾發現，IKEA美食小站的招牌上出現一款特殊商品，寫著「這不是霜淇淋」，但霜淇淋的酥杯上面卻放著經典瑞典肉丸以及薯泥，讓他驚呼：「怎麼會有這麼邪惡的食物？」也有許多網友好奇到底要在哪裡才能吃到。事實上，這是IKEA桃園店的限定款，目前只有該門市才能吃到。
IKEA「這不是霜淇淋」真的有！限定桃園門市開賣
近期在社群平台Threads上，有民眾拍下IKEA餐廳招牌上多了一款特殊商品「這不是霜淇淋」，一支售價39元，品項細節則寫著內含瑞典肉丸、越桔果醬、薯泥以及酥杯，將IKEA經典肉丸餐重新組合，放進酥杯中，新奇吃法也讓原PO驚呼：「怎麼會有這麼邪惡的食物？」
貼文曝光後，立刻引發數千名網友關注與回應，「價格便宜，東西實在，除了視覺上有點疑惑，其他都是完美的」、「花39塊就可以過過吃肉丸餐的癮，很不錯」、「現在真的有這個產品嗎？我想吃」、「該說還好不是真的配冰淇淋嗎」等。
不過，也有人興奮衝到IKEA卻撲了個空，不禁疑惑到底哪間門市才有。隨後也有順利買到的老饕分享，有在IKEA桃園店順利買到「這不是霜淇淋」。
「這不是霜淇淋」不是最怪的！完成限定任務有機會免費吃
對此，IKEA桃園店證實，「這不是霜淇淋」是該門市限定款。商品外觀看起來像冰淇淋，裡面卻藏著IKEA經典瑞典肉丸、綿密薯泥，再搭配酥脆甜筒，推出另類的鹹甜新吃法。
事實上，這已經不是IKEA桃園店第一次搞怪推出新產品，日前台灣紅心芭樂盛產期，桃園店就推出過紅心芭樂霜淇淋，農曆新年期間還推出過草莓冰狗、保庇蛋糕等期間限定特殊商品，成為台灣最具特色的IKEA門市。
為慶祝這款獨特商品推出，IKEA桃園店也推出現場打卡任務。只要到現場找到「這不是霜淇淋」大菜牌，拍照打卡並在指定貼文下方留言，標記2位朋友並留言「這真的不是霜淇淋」，就有機會把冰淇淋組合帶回家。
「這真的不是霜淇淋」打卡挑戰活動
活動地點｜IKEA桃園店
活動日期｜9月14日至10月11日
打卡流程
一、到現場找到「這不是霜淇淋」大菜牌
二、拍照打卡
三、於臉書指定貼文下方留言，並標記2位朋友
四、留言「這真的不是霜淇淋」
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近期在社群平台Threads上，有民眾拍下IKEA餐廳招牌上多了一款特殊商品「這不是霜淇淋」，一支售價39元，品項細節則寫著內含瑞典肉丸、越桔果醬、薯泥以及酥杯，將IKEA經典肉丸餐重新組合，放進酥杯中，新奇吃法也讓原PO驚呼：「怎麼會有這麼邪惡的食物？」
貼文曝光後，立刻引發數千名網友關注與回應，「價格便宜，東西實在，除了視覺上有點疑惑，其他都是完美的」、「花39塊就可以過過吃肉丸餐的癮，很不錯」、「現在真的有這個產品嗎？我想吃」、「該說還好不是真的配冰淇淋嗎」等。
不過，也有人興奮衝到IKEA卻撲了個空，不禁疑惑到底哪間門市才有。隨後也有順利買到的老饕分享，有在IKEA桃園店順利買到「這不是霜淇淋」。
對此，IKEA桃園店證實，「這不是霜淇淋」是該門市限定款。商品外觀看起來像冰淇淋，裡面卻藏著IKEA經典瑞典肉丸、綿密薯泥，再搭配酥脆甜筒，推出另類的鹹甜新吃法。
事實上，這已經不是IKEA桃園店第一次搞怪推出新產品，日前台灣紅心芭樂盛產期，桃園店就推出過紅心芭樂霜淇淋，農曆新年期間還推出過草莓冰狗、保庇蛋糕等期間限定特殊商品，成為台灣最具特色的IKEA門市。
為慶祝這款獨特商品推出，IKEA桃園店也推出現場打卡任務。只要到現場找到「這不是霜淇淋」大菜牌，拍照打卡並在指定貼文下方留言，標記2位朋友並留言「這真的不是霜淇淋」，就有機會把冰淇淋組合帶回家。
活動地點｜IKEA桃園店
活動日期｜9月14日至10月11日
打卡流程
一、到現場找到「這不是霜淇淋」大菜牌
二、拍照打卡
三、於臉書指定貼文下方留言，並標記2位朋友
四、留言「這真的不是霜淇淋」