2026年度公費流感、新冠疫苗第一階段於10月1日開打！疾管署表示，對象包括11大類；同時，年滿18歲民眾完成疫苗接種就可累積「健康幣」，接種新冠、流感及肺炎鏈球菌疫苗分別可獲得900、450、600健康幣，並於12月1日開始兌換健康商品。
Q：今年公費流感、新冠疫苗什麼時候開始打？
A：今年10月1日起新冠與流感疫苗同步分2階段開打，11月2日開放加入第二階段50至64歲無高風險成人開始接種。
Q：公費流感、新冠疫苗誰可以接種？
A：公費流感及新冠疫苗第一階段於明天開打。疾管署提醒11類對象：
醫事及衛生防疫相關人員
65歲以上長者
55至64歲原住民
安養、長期照顧(服務)等機構之受照顧者及所屬工作人員
滿6個月以上至國小入學前幼兒（新冠疫苗僅包含未滿6歲且從未接種新冠疫苗者）
孕婦
具有潛在疾病者，包括高風險慢性病人、BMI≧30者、罕見疾病患者及重大傷病患者（新冠疫苗包含結核病、失能、精神疾病及失智症患者）
出生未滿6個月嬰兒之雙親或實際扶養者
幼兒園及托育機構工作人員、居家托育人員（保母）
國小至高中（職）／五專一至三年級學生（僅為公費流感疫苗對象）
禽畜相關及動物防疫相關人員（僅為公費流感疫苗對象）。
第二階段則自11月2日起，2種疫苗均開放50至64歲無高風險慢性病成人接種。
Q：哪裡可打公費疫苗？
A：疾管署說明，疾管署表示，2026年度全台合計約有4000家流感/新冠疫苗接種合約院所。疫苗開打後，民眾可透過各地方政府衛生局網站、疾管署「流感新冠肺鏈疫苗及流感藥劑地圖」(VAX MAP)、疾管家或撥打1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再致電院所預約接種，以確保能順利接種疫苗並減少現場排隊等候時間。
Q：今年採購流感、新冠疫苗有什麼不同？
A：疾管署說明，流感疫苗接種計畫採購標準型流感疫苗約644.9萬劑與「加強型」流感疫苗約17萬劑，開打後可視實際需求再分別額外下訂20萬劑與3萬劑，其中加強型流感疫苗將優先提供安養、長照（服務）機構65歲以上受照顧者及機構所屬工作人員接種，以因應人口結構變遷及季節性疫情挑戰。
新冠疫苗部分則已採購220萬劑Moderna新冠疫苗，包括190萬劑單劑型及30萬劑多劑型，其中190萬劑單劑型適用於12歲以上民眾接種，已全面升級為新世代疫苗，所含抗原劑量為前一代疫苗的1/5，實證資料顯示，接種後發生發燒及任何局部不良反應的比例約減少一半；且臨床研究顯示，其可誘發近2倍的抗體反應，較前一代疫苗可提供更佳的免疫保護力。
Q：打疫苗可以累積健康幣嗎？
A：今年10月1日起，年滿18歲民眾完成疫苗接種就可累積「健康幣」，接種新冠、流感及肺炎鏈球菌疫苗分別可獲得900、450、600健康幣；而民眾累積健康幣可於12月1日起兌換健康商品。有關健康幣相關訊息請至健康幣官方網站查詢。
Q：流感疫苗施打後會有副作用嗎？
A：常見副作用包括注射部位疼痛、紅腫，少數的人則會有全身性的輕微反應，如：發燒、頭痛、肌肉酸痛、噁心、皮膚搔癢、蕁麻疹或紅疹等，一般會在發生後1至2天內自然恢復；然而發生嚴重的副作用機率非常低。
Q：新冠疫苗跟流感疫苗可以一起打嗎？
A：同時接種2種疫苗，防護罩可保護著接種民眾。疾管署先前曾說明，根據以色列團隊針對醫學中心醫療照護人員在2022至2023年接種流感和新冠疫苗的分析研究結果：「發生局部和全身症狀的比例，同時打兩種疫苗跟只打新冠疫苗相似」。
分析顯示，同時打新冠和流感疫苗者，與只打新冠疫苗者的身體反應相似，都有約一半出現注射部位的局部症狀(兩組發生率分別為52.1%和49.4%)，也都有約四分之一出現頭痛、肌肉酸痛、疲倦等全身性症狀(兩組發生率分別為27.4%和27.6%)，且症狀絕大多數不超過48小時。該以色列研究也發現兩組的新冠抗體力價相似，顯示「同時打兩種疫苗不會影響新冠疫苗的免疫反應。」
Q：有感冒症狀可以打流感疫苗嗎？
A：若有症狀建議可先就醫評估。
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A：今年10月1日起新冠與流感疫苗同步分2階段開打，11月2日開放加入第二階段50至64歲無高風險成人開始接種。
Q：公費流感、新冠疫苗誰可以接種？
A：公費流感及新冠疫苗第一階段於明天開打。疾管署提醒11類對象：
醫事及衛生防疫相關人員
65歲以上長者
55至64歲原住民
安養、長期照顧(服務)等機構之受照顧者及所屬工作人員
滿6個月以上至國小入學前幼兒（新冠疫苗僅包含未滿6歲且從未接種新冠疫苗者）
孕婦
具有潛在疾病者，包括高風險慢性病人、BMI≧30者、罕見疾病患者及重大傷病患者（新冠疫苗包含結核病、失能、精神疾病及失智症患者）
出生未滿6個月嬰兒之雙親或實際扶養者
幼兒園及托育機構工作人員、居家托育人員（保母）
國小至高中（職）／五專一至三年級學生（僅為公費流感疫苗對象）
禽畜相關及動物防疫相關人員（僅為公費流感疫苗對象）。
第二階段則自11月2日起，2種疫苗均開放50至64歲無高風險慢性病成人接種。
A：疾管署說明，疾管署表示，2026年度全台合計約有4000家流感/新冠疫苗接種合約院所。疫苗開打後，民眾可透過各地方政府衛生局網站、疾管署「流感新冠肺鏈疫苗及流感藥劑地圖」(VAX MAP)、疾管家或撥打1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再致電院所預約接種，以確保能順利接種疫苗並減少現場排隊等候時間。
Q：今年採購流感、新冠疫苗有什麼不同？
A：疾管署說明，流感疫苗接種計畫採購標準型流感疫苗約644.9萬劑與「加強型」流感疫苗約17萬劑，開打後可視實際需求再分別額外下訂20萬劑與3萬劑，其中加強型流感疫苗將優先提供安養、長照（服務）機構65歲以上受照顧者及機構所屬工作人員接種，以因應人口結構變遷及季節性疫情挑戰。
新冠疫苗部分則已採購220萬劑Moderna新冠疫苗，包括190萬劑單劑型及30萬劑多劑型，其中190萬劑單劑型適用於12歲以上民眾接種，已全面升級為新世代疫苗，所含抗原劑量為前一代疫苗的1/5，實證資料顯示，接種後發生發燒及任何局部不良反應的比例約減少一半；且臨床研究顯示，其可誘發近2倍的抗體反應，較前一代疫苗可提供更佳的免疫保護力。
Q：打疫苗可以累積健康幣嗎？
A：今年10月1日起，年滿18歲民眾完成疫苗接種就可累積「健康幣」，接種新冠、流感及肺炎鏈球菌疫苗分別可獲得900、450、600健康幣；而民眾累積健康幣可於12月1日起兌換健康商品。有關健康幣相關訊息請至健康幣官方網站查詢。
Q：流感疫苗施打後會有副作用嗎？
A：常見副作用包括注射部位疼痛、紅腫，少數的人則會有全身性的輕微反應，如：發燒、頭痛、肌肉酸痛、噁心、皮膚搔癢、蕁麻疹或紅疹等，一般會在發生後1至2天內自然恢復；然而發生嚴重的副作用機率非常低。
Q：新冠疫苗跟流感疫苗可以一起打嗎？
A：同時接種2種疫苗，防護罩可保護著接種民眾。疾管署先前曾說明，根據以色列團隊針對醫學中心醫療照護人員在2022至2023年接種流感和新冠疫苗的分析研究結果：「發生局部和全身症狀的比例，同時打兩種疫苗跟只打新冠疫苗相似」。
分析顯示，同時打新冠和流感疫苗者，與只打新冠疫苗者的身體反應相似，都有約一半出現注射部位的局部症狀(兩組發生率分別為52.1%和49.4%)，也都有約四分之一出現頭痛、肌肉酸痛、疲倦等全身性症狀(兩組發生率分別為27.4%和27.6%)，且症狀絕大多數不超過48小時。該以色列研究也發現兩組的新冠抗體力價相似，顯示「同時打兩種疫苗不會影響新冠疫苗的免疫反應。」
Q：有感冒症狀可以打流感疫苗嗎？
A：若有症狀建議可先就醫評估。