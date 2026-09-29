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九合一大選倒數，台北市長選戰持續升溫，沈伯洋近期頻繁現身景美、公館、延三夜市等地掃街，透過近距離與民眾互動搶攻聲量，而尋求連任的蔣萬安也持續拚選戰。面對雙方近期競逐態勢，資深媒體人黃暐瀚分析，想要贏得北市，「不分藍綠，關鍵在破圈，在暖，在台北更好」。黃暐瀚指出，「破圈洋流暖人心」是指沈伯洋的「方略」、「現況」跟「原則」；「台北更好安市民」則是蔣萬安市長的「連任條件」與「建議」。除了各自的「本質」外，如果可以跨圈到對方的「領域」，將是勝選的一方。黃暐瀚進一步說明，比如說沈伯洋不只暖、努力破圈，還可以安市民的心，讓市民相信他當市長，北市更好，那沈伯洋自然有可能當選；同理，蔣萬安身為現任市長，大可勇敢破圈接受綠媒專訪，或是溫暖各界如聲援偉忠哥、關懷金峰滷肉飯、關心學生營養午餐與誤砍的樹，連任自然手到擒來。最後，黃暐瀚強調，想要拿下台北市長的位置，其實不分藍綠，關鍵就在於破圈、在暖，在如何能讓台北更好，只要沈伯洋、蔣萬安哪一候選人能做到，誰就能贏得最終勝選。