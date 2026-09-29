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從高談國安到借將 綠議員連兩波開轟

喊國安喊破嘴？陳俞融：盧秀燕恐成「政治邊緣人」

台中市長盧秀燕近來接連就川習會及國安議題發聲，今遭民進黨市議員輪番砲轟。林德宇質疑盧秀燕高談國安是為了轉移市政焦點，陳俞融則批評她頻喊召開國安會議，卻未獲藍營響應，兩人更將矛頭指向盧秀燕卸任前的政治動向，從高談國安一路酸到借將支援李四川。林德宇直指盧秀燕是為未來政治布局製造聲量，陳俞融則形容她恐成藍營「政治邊緣人」，甚至批評她可能成為台中市長參選人江啟臣的票房毒藥。盧秀燕今（29）日上午列席台中市議會前受訪，談及川習會傳出「美售武中國」疑雲，以及中市府幕僚黃冠穎將轉往李四川競選團隊服務。林德宇上午質詢時表示，盧秀燕身為台中市長，卻從上周開始高調要求總統賴清德召開國安會議，讓人質疑她將川習會視為當前最重要的政治議題；他認為，盧秀燕應回到市長本職，把市政工作做好，而不是不斷拉高國安議題的政治聲量。林德宇進一步質疑，盧秀燕既然認為川習會的重點在「under the table（檯面下）」的內容，就應思考國安資訊不可能全部公開。他酸問，難道國安團隊進行諮商與沙盤推演時，要「敲鑼打鼓」把所有資訊公開，讓中國知道台灣的國安部署嗎？盧秀燕一方面要求中央提高警覺，另一方面卻以公開喊話方式要求召開國安會議，反而顯得前後矛盾。林德宇也把砲火延伸至盧秀燕「借將」支援李四川一事。他表示，如果盧秀燕真正專心市政，應該把好人才留在台中，讓市府團隊為市政服務到最後一刻；如今卻將新聞局主秘黃冠穎借往李四川團隊，在他看來，背後恐有藉由選戰輸出人才、累積政治人脈的考量。林德宇更直言，「去李四川的團隊也是空轉一番而已，因為李四川要贏的機會很難」，質疑盧秀燕真正著眼的並不只是新北選舉。林德宇強調，盧秀燕卸任前應把市政功課做好，而不是著眼政治聲量。他以今年的中聯油事件為例，批評盧秀燕面對爭議時一再將焦點指向中央，如今民調下滑後又把政治議題拉高到國安層次，形同透過國安議題轉移市政焦點。他更以「吃了無敵星星」形容盧秀燕，直指她現在聽不進逆耳忠言。下午市議會質詢時，陳俞融接力開砲，質疑盧秀燕所謂「上班時間不談政治」，標準全由自己決定。她表示盧秀燕以川習會為由，要求中央官員在中秋4天連假期間不要「趴趴走」、進總統府聽候調度，自己卻忙著到各地輔選；盧秀燕則回答，輔選用的是私人時間，「如果中央要求我參加國安會議，我會參加」。陳俞融並質疑，盧秀燕接連喊話要求召開國安會議，卻始終未見藍營政治人物公開附和。她當場追問盧秀燕「開國安會議喊了5次，藍營有誰附和你？」盧秀燕則回應「有！AI搜尋就有了」，陳俞融再追問「你幫我點名，有哪些人？」，盧秀燕未進一步回答。陳俞融接著批評，盧秀燕卸任前頻頻拋出國安議題，卻未能成為全國政治焦點；她認為，當前外界關注的政治人物包括台北市長蔣萬安及立委沈伯洋，盧秀燕即使「講破嘴」也難以成為焦點，因此恐逐漸成為藍營「政治邊緣人」。她更把矛頭指向台中市長選戰，認為盧秀燕8年施政留下的爭議若持續發酵，甚至可能影響被視為市政接班人的江啟臣，成為對方的「票房毒藥」。