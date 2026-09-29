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台電：並無拖欠費用 風機所有權為台電所有

台電離岸二期與原承包商富崴能源爭議難分難解，富崴能源今（29）日指控，台電扣留106億血汗錢，更強行運走風機。但台電發稿回應，款項皆依法依約支付，從未欠，現已支付9成以上工程款，剩餘1成保留款也依照合約、工程里程碑辦理；而風機早已屬台電所有，台電並指控富崴，違法設定風機抵押權，應對外說明清楚。富崴能源承包台電二期風場安裝，但因受到俄烏戰爭引起的通膨、升息影響，造成嚴重虧損，經行政院工程會調解，今年4月已追加55.57億工程款，但因富崴母公司森崴能源已破產下市，台電日前與富崴解約，改與Vestas簽約完成剩餘工程。然而，富崴能源今日指控，台電扣留應付保證金16.2億、工程保留款42.8億、未付工程款47.15億，合計高達106億元的血汗錢。他們也聲稱，依法仍持有風機所有權，指控台電目無法紀，蓄意在中秋節連續假期，光天化日之下調動船機強行將風機運走，據為己有，質疑此舉與外人硬闖民宅、公然強奪私人財產的行徑何異？對此，台電反擊，皆依法依約支付，從未有過拖欠，目前已支出富崴公司9成以上工程款；剩餘1成保留款的支付與返還也都依合約規範及工程里程碑辦理，非台電可自由裁量，並無拖欠。至於風機所有權，台電說明，在富崴請求下，已接管原屬富崴與Vestas的風機安裝契約，台電8月24日行文富崴接管風機所有權及後續安裝工作，並於8月26日、28日於公證人現場見證下，前往現場點交，風機所有權已屬台電所有。台電反問，富崴在台電不知情的情況下，將風機設定動產抵押權給其母公司森崴能源，以擔保母公司借給富崴60多億元的債務，此部分富崴應清楚說明，強調富崴無權針對他人財產設定抵押權。台電表示，一心希望工程儘速完工，站在協助承包商立場介入協調，包括接管風機安裝工程及後續海事工程整備工作。但富崴卻出現阻撓動作，包括在中秋連假期間要求海事保證鑑定（MWS）第三方單位不准核發海事工程所須核准證書（COA），經台電緊急申請補發，造成出海時程從原訂9月25日延後至9月28日。