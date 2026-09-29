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重大違規再犯講習：明起延長時數、新增未成年無照再犯班

機車駕訓升級 總時數達21小時

回訓累犯降幅45% 1.4萬長輩自願繳回駕照

公路局自今年起分階段推動「駕照管理三策略」等17項改革措施，實施半年以來，包括考照、回訓、換照制度均有顯著成效；明（30）日起將實施「重大違規再犯講習」及推動「機車道路駕駛訓練」共2項新制。為遏止道路違規再犯行為，115年9月30日起針對過去一年內曾受講習卻再次違規者，加重並延長講習時數。「講習再犯班」由4小時延長至6小時；「酒駕違規再犯班」由12小時延長至15小時；新增「未滿十八歲無照駕駛違規再犯班」，總時數為6小時，課程包含交通法令與相關行為及責任探討（2小時），親職關係與兒少保護及預防方案（2小時），道路風險辨識與考照說明（2小時）。在機車駕訓補助部分，機車駕駛訓練駕訓班先行，修法納入駕訓課程正規學習。新制課程維持學科6小時，場地駕訓除原基本駕駛10小時外，增加應用駕駛2小時，道路駕駛訓練課程新增3小時，總訓練時數由16小時增加為21小時，現進行法規預告作業中，後續輔導尚未加入道訓的34家業者與編修課綱、教材等準備作業，將以116年1月1日正式全面實施為目標。公路局自推動機車駕訓補助以來，全台機車駕訓班大幅成長5倍至118家，參加駕訓人數已占全體考生接近4成，參加試辦機車道路訓練人數已達2萬多人，據陽明交通大學統計，同時參加場訓及道路訓練者，違規風險降低64%、肇事風險降低51%。考照制度方面，今年1月起在駕訓班訓練學員實施以人為本駕訓標準化課程，經駕訓的違規率較實施前，機車班由7.13%降至2.19%、小型車班由8.25%降至2.93%、大型車班由18.54%降至5.53%；實施機車筆試改全選擇題新制後，違規率較舊制由5.56%降至4.12%。回訓制度方面，今年3月底起實施違規累犯強制參加矯正防制班新制，至8月底，累犯者較去年同期減少1,371件（降幅45%），其中以闖紅燈大幅減少1,372件最顯著，推估全年降至約4,012件。高齡換照上，截至7月底已有1.4萬名長輩自願繳回駕照，並享有搭乘公共運輸回饋50%優惠。高齡換照新制自5月31日實施，截至8月底已有17.1萬人完成換照，整體辦理率達64%，其中完成換照的長輩，後續98.21%無違規紀錄。