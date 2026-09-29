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且中獎金額為千元（含）以下之統一發票，到門市兌換，先出示會員條碼，將獎金存入Fami錢包或全盈 +PAY帳戶，或儲值至悠遊卡、一卡通，即享10%購物金回饋， 最高回饋100元，200元中獎發票可變成220元購物金。回饋購物金將匯入「全家」APP酷碰券中。



若把發票存入7-11「OPENP OINT APP發票日誌」幸運中六獎200元、雲端獎800元與500 元的獎項，至發票日誌點選該張發票，按下「前往賣場」按鈕， 即可有逾30種品項的行動隨時取 -中獎發票專屬賣場超值商品組合 ，包含CITY系列飲品、冰品、飲料等逾30種品項多元選擇， 最殺組合直接放大獎金2倍。不過需有中獎發票才能點進去看優惠組合。



▲7-11統一發票中獎獎金放大術。（圖／7-11提供） 全家本期特別獎1000萬元開出2組



◾獎落台南市「全家」鹽水武廟店，消費10元購買飲品

◾新北市「全家」新店新和店，消費123元購買媽媽煮藝黃金霸王腿條、香烤雞腿條及豆奶



▲全家7、8月統一發票中獎清單，其中有6位消費者花費百元以內就幸運中獎。（圖／全家提供） 7-11發票1000萬獎幸運門市

◾一人在桃園市中壢區的7-11中同門市花29元購買零食

◾一人在台北市中正區的7-11鑫華福門市花27元影印

◾一人在台北市信義區的7-ELEVEN市運門市花139元購買CITY CAFE、民生用品

◾一人在台中市梧棲區的7-11大排門市花100元購買民生用品

◾一人在高雄市鳳山區的7-ELEVEN頂寶門市花33元購買鮮食



▲統一超商最新一期2026年7~8月統一發票中獎資訊。（圖／7-11提供） 全聯發票1000萬獎幸運門市



◾「基隆義二門市」花548元採買泡麵與生鮮食材





財政部公布2026年7、8月期統一發票中獎號碼，7-11發票開出5張千萬特別獎、全家有兩位千萬得主、全聯則有一位千萬得主，幸運兒最少只花10元買飲料就中大獎，《NOWNEWS》整理全聯、7-11、全家等通路開出千萬獎的幸運門市以及消費明細，快拿發票出來對獎，至於200元中獎發票怎麼換最划算？最多翻倍變成400元價值商品。到全家持綁定金融帳戶領獎、