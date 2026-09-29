我是廣告 請繼續往下閱讀

韓華鷹台灣左投王彥程結束2026愛知、名古屋亞運中華隊任務後重返球隊，卻傳出左膝不適。韓華總教練金卿文今（29）日透露，王彥程原訂10月1日對三星獅先發，目前能否如期登板仍要觀察，不過王彥程本人出賽意願相當強烈，甚至向教練團表示：「就算貼紮也要上場投。」根據韓媒《OSEN》報導，韓華29日起作客大邱三星獅球場展開3連戰，王彥程原本排定在10月1日系列賽最終戰掛帥先發。不過金卿文賽前受訪時坦言，王彥程身體狀況仍有疑慮。金卿文表示：「王彥程原本預計第3戰登板，但還是要看看他的身體狀況，左膝狀態不是很好。」換句話說，韓華目前仍未完全排除他登板的可能，但最終是否照原計畫先發，還要看這幾天恢復情況。儘管身體並非百分之百，王彥程仍積極向教練團表達登板意願。金卿文透露：「王彥程跟我說『就算貼紮也要上場投』，不過是否登板，還需要再觀察一下。」王彥程日前代表中華隊征戰名古屋亞運，25日面對中國先發7局，被敲8支安打，送出2次保送、4次三振，僅失1分，幫助中華隊以9：1獲勝，他也拿下勝投。結束國家隊任務後，王彥程隨即返回韓國與韓華會合。對投手來說，短時間內從國際賽轉回職業隊，不只要面對旅途與調整問題，也要重新適應球隊輪值節奏。如今又傳出左膝不適，讓他是否能按照原定計畫先發增添變數。王彥程本季在KBO出賽26場，繳出11勝6敗、防禦率3.97，已經成為韓華先發輪值的重要戰力。對韓華來說，他不只是年輕外籍戰力，更是本季能穩定吃局數、壓低失分的主力先發之一。尤其面對三星獅，王彥程本季特別有一套。他本季4度對戰三星，戰績1勝1敗、防禦率僅1.93，因此韓媒《OSEN》也以「三星殺手」形容他。三星本季對韓華取得9勝3敗1和的明顯優勢，但面對王彥程時始終討不到太多便宜，這也是韓華希望他能在10月1日登板的重要原因。隨著KBO例行賽進入尾聲，三星正全力追趕龍頭KT巫師，每一場比賽都攸關排名與季後賽布局。韓華雖然在本季對戰三星明顯居於劣勢，但如果王彥程能夠如期登板，對三星打線來說仍是棘手對手。不過，對韓華而言，如何在戰績需求與球員健康之間取得平衡，也同樣重要。王彥程才剛結束亞運任務，又是球隊未來重要戰力，若左膝狀況沒有完全穩定，是否冒險讓他先發，勢必會是教練團接下來兩天的關鍵判斷。