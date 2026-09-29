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▲富邦金控「有志一同™」公益平台前往新北市中和區樂齡中心，運用台北富邦銀行開發的「富足人生」桌遊，引導樂齡志工帶領復興國小學童學習金錢管理與防詐觀念。（圖／富邦金提供）

▲富邦金控「有志一同™」公益平台志工前往新北金山區中角國小，運用富邦產險《萬事保研究所》教材，透過繪本與動畫引導學童認識生活安全與金融財產風險。（圖／富邦金提供）

金融素養不只在課堂學，也能從家庭的每一次消費與選擇開始。富邦金控響應新北市政府推動「新北財商大聯盟」，推出「親子共學生活理財力」方案，將透過互動遊戲、繪本、桌遊及手作體驗，把金錢管理、風險辨識及金融防詐等觀念帶入家庭，預計每年陪伴3千個家庭建立生活理財力。這次方案以「家庭共學、生活實踐」為核心，引導家長與孩子從日常消費、金錢管理、生活風險及金融防詐等情境展開對話。學習內容不只著重知識，也鼓勵親子在共同討論與體驗中，練習判斷資訊、辨識風險，逐步培養做出適切金融決策的能力。富邦金董事長蔡明興表示，富邦金控秉持「取之於社會、用之於社會」的精神，持續運用企業核心職能回應社會需求，朝「更公益的富邦」邁進。金融教育不只是知識傳遞，更是培養下一代判斷力與責任感的重要基礎，期盼透過生活化的學習與家庭陪伴，協助孩子建立面對未來所需的金融素養與風險意識。富邦長期投入金融教育，自台北富邦銀行1998年開辦「小富翁理財營」以來，持續依不同年齡與學習情境發展金融教育內容。2025年，富邦金控成立「有志一同™」公益平台，擴大企業志工參與。截至2026年7月，已培育160位員工講師，累計走入全台逾350所學校，投入逾4000小時金融教育服務。為提升教學品質，富邦金邀請專業講師規劃10小時培訓課程，加強員工在授課技巧、教材應用、教案準備及實體教學演練等方面的能力，並透過兒童互動及活動帶領訓練，提升企業志工與兒童溝通的親和力。教材方面，富邦金整合銀行、人壽、產險及證券4大子公司的金融專業，配合108課綱對國小理財教育的規劃，發展「消費與記帳」、「信貸與信用」、「生活保險與風險」及「金融詐騙」4大主題。各子公司也透過不同媒介，讓金融知識貼近孩子的生活經驗。台北富邦銀行開發「富足人生」桌遊，將金融服務、金錢管理、風險與機會及防詐觀念融入遊戲；富邦產險則推出《萬事保研究所》系列繪本與動畫，帶領孩子認識道路、地震、水域及居家火災等生活風險。「新北財商大聯盟」由新北市政府教育局發起，整合金融業、公益團體及教育夥伴的專業資源，依不同學習階段提供多元財商教育服務。除富邦金控推動親子共學方案，其他合作夥伴也將分別投入偏鄉財商體驗、親師理財防詐講座、兒童理財教育、教師共備及教材研發等工作，共同串聯學生、教師與家庭。富邦金表示，未來將持續響應金管會「金融業深化社會信任與回饋行動指引」，結合企業志工、專業教材與跨界合作資源，讓金融素養從校園延伸至家庭與社區。