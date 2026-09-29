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▲4生肖迎來升職、加薪，就連收入也跟著水漲船高，快看看你有沒有上榜。（圖／記者潘毅攝）

中秋連假後運勢悄悄轉強，未來15天有望迎來一波好消息！命理專欄《搜狐星座》指出，生肖鼠、馬、蛇、牛，近期財運、事業運同步走旺，有人先前低調布局終於收穫成果，偏財意外進帳；有人則工作表現受到肯定，迎來升職、加薪，就連收入也跟著水漲船高，快看看你有沒有上榜。生肖鼠心思細，不愛湊熱鬧，別人搶破頭的時候，你們在旁邊冷眼看著，心裡那本帳比誰都清楚。前大半年你們沒閒著，投資也好，鑽研能變現的技能也好，觀察市場也好，都是默默在布局。未來15天，到了收網摘果子的時候。生肖鼠的偏財運，講究一個「別人看不上的，你偏偏看準了」。可能是大家都避開的那支股票，你押中了；可能是沒人看好的冷門行業，你剛好遇上了風口。這筆錢來得悄無聲息，但夠有分量，夠你暗自開心一陣子。生肖馬未來15天迎來午火煉金的旺運，爽朗大方的個性天生就討人喜歡，不管是客戶還是同事，都願意主動親近。職場上的屬馬人，和團隊的合作狀況格外順暢，此前推進許久的重點專案順利完成，獲得公司的公開表揚，升職通知和加薪消息同步到來，還有一筆豐厚的獎金入袋。未來15天，事業運一路順暢，升職加薪和生意收入增加同時實現，日子過得紅火又富足。屬蛇的人未來15天思路格外清晰，之前理不清的帳目、理不順的流程，這段時間坐下來慢慢整理，沒花幾天就把所有零碎問題處理得乾乾淨淨。之前卡住的款項，這段時間對方主動聯繫過來，依照約定時間足額匯款，不用反覆催問、來回拉扯，省下不少心力，帳戶裡的數字穩穩往上增加，連帶著日常開銷也變得從容不少。屬牛的人接下來薪水會穩定往上增加。可能是工作責任變重，收入也跟著增加；也可能是之前談了很久的事情終於確定下來。屬牛之人不貪多，給多少就接多少，接了就好好做，這種態度也讓收入一直維持穩定。「做事可靠」這個印象在別人心裡逐漸根深蒂固，有好事的時候，繞了一圈還是會落到你們頭上。