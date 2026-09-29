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▲海洋保育署舉辦海洋環境及海廢治理國際論壇。(圖／海洋保育署提供)

▲海洋委員會副主任委員吳欣修致詞。(圖／海洋保育署提供)

▲海洋保育署署長陸曉筠致詞。(圖／海洋保育署提供)

海洋委員會海洋保育署於今(29)日，在台北市台大醫院國際會議中心，舉辦海洋環境及海廢治理國際論壇活動，邀集來自17國、30位國際專家與重要機構代表，以海洋治理力量，深化國際合作，共護同一片海洋。海洋委員會海洋保育署海洋環境及海廢治理國際論壇活動，是由海洋委員會副主任委員吳欣修與海洋保育署署長陸曉筠共同主持，海洋保育署海洋環境管理組組長馬振耀等人，以及來自17國、30位國際專家與重要機構代表與會，進行跨國科研與治理實務研討。海洋委員會副主任委員吳欣修表示，面對跨境流動、彼此相連的全球海洋環境，「我們選擇站在一起」，今年論壇合作網絡更擴大至17國，我國也將持續分享海洋治理經驗，與理念相近的國際夥伴攜手，為海洋永續尋求更具前瞻性與可實踐的解方。吳欣修說，而面對海洋廢棄物問題，「共同面對」只是第一步，更重要的是「共同合作、共同解決」，期透過國際知識交流與經驗分享，不僅能深化各國治理能力，更重要的是將交流成果轉化為可持續的行動，逐步擴大跨國合作網絡，未來也期待更多學界、社群、產業及青年夥伴加入，讓合作從我國出發，向印太與世界延伸，共同提升海洋環境與海廢治理量能。海洋保育署署長陸曉筠指出，海洋保育署持續將政策轉化為現場可執行、可累積的具體行動，在海洋污染防治方面，從事前準備、日常監測、風險預警，到事故發生時的即時應變與後續復原，逐步建立完整治理鏈 而在海洋廢棄物治理方面，則從調查、清除、分類，進一步延伸至回收再利用、循環治理與環境教育，讓海廢治理從末端清理走向更完整的系統管理。陸曉筠並指出，科學監測也是海洋治理的重要基礎，透過長期水質、底泥及特定海域監測，持續累積環境資料，讓政策與管理措施建立在科學證據之上，期待與各國夥伴從五個方向持續深化合作，包括共同監測海廢、微塑膠及底泥，建立可比較的基礎資料，並強化油污、有害有毒物質及漂流風險的聯防應變，且推動衛星、模式及熱點資訊的資料共享、建立廢棄漁具材料、回收與產業串聯的循環治理，以及串聯漁民、潛水員、青年與社群的人才與夥伴網絡，希望讓這次論壇不只停留在交流，而能成為持續合作與共同實踐的起點。