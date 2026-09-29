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效力日職軟銀鷹的台灣強投徐若熙，本季因腰椎椎間盤突出接受手術，原本預估需要2至3個月才能重返比賽，不過他的恢復速度比預期更快。徐若熙昨（28）日在三軍以後援身分登板，於滂沱大雨中投1局無失分、飆出2次三振，最快球速來到151公里。根據日媒《Sponichi Annex》報導，徐若熙最快有望在10月1日對樂天金鷲之戰重返一軍。徐若熙在7月15日接受腰椎椎間盤突出手術，當時外界原本預期他重返比賽需要2至3個月時間。不過他的復健進度相當理想，本月14日已經在二軍進行復健賽，甚至飆出158公里火球，展現身體恢復狀況優於預期。對軟銀來說，徐若熙若能在季末回到一軍，無論是例行賽最後衝刺，或接下來季後賽調度，都會是重要戰力補強。尤其他具備高球速與壓制力，即使短期內不回先發輪值，也能在牛棚提供高張力局數。徐若熙昨天在三軍比賽後援登板，於第3局上場。當時現場下起滂沱大雨，場地與投球條件並不理想，但他仍順利完成1局投球任務。他先讓首名打者擊出中外野飛球出局，接著雖被下一棒敲出左外野安打，但隨後連續飆出2次三振，化解該半局危機。此役徐若熙最快球速151公里，雖然沒有催到先前復健賽的158公里，但整體內容仍相當穩定。徐若熙賽後表示，受到下雨影響，投球時必須特別注意跨步，因此沒有刻意全力催球速，而是先要求控球。這也顯示他目前復出重點不是單純追求極速，而是在確保身體狀態安全的前提下，逐步找回比賽感。軟銀監督小久保裕紀日前已透露，徐若熙本季復出後將改以牛棚投手身分出賽，預計在剩餘例行賽與季後賽擔任後援角色，明年再讓他回到先發投手位置。這樣的安排相當合理。徐若熙才剛從腰椎手術後復出，若立刻回到先發輪值，需要拉長局數與投球量，風險相對較高；改放牛棚則能控制用球數，也能讓他以短局數方式提供即戰力。對軟銀而言，徐若熙若能健康回歸，一軍牛棚將多出一名具備150公里以上火球與三振能力的投手。尤其季後賽短期決戰中，能否在中後段壓住對手攻勢，往往會成為勝負關鍵。根據日媒報導，徐若熙最快可能在10月1日軟銀對樂天之戰重返一軍。若一切順利，這將是他手術後重回一軍戰場的重要一步。徐若熙本季雖因傷中斷，但復健進度超前，加上復出後球速仍能維持在高水準，讓軟銀對他的季後賽角色仍抱有期待。接下來重點將是身體恢復狀況、連續出賽能力，以及在牛棚定位中能否快速適應高張力局面。若徐若熙能在季末順利找回狀態，他不只是軟銀季後賽牛棚奇兵，也將替明年重返先發輪值打下重要基礎。