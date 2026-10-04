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▲劉丹（如圖）因《還珠格格2》香妃一角走紅，2000年因車禍離世，年僅27歲。（圖／翻攝自微距電影院微博）

▲李鈺在《情深深雨濛濛》飾演方瑜，2009年因淋巴癌病逝，享年33歲。（圖／翻攝自愛奇藝微博）

▲李麗鳳曾演出《婉君》、《庭院深深》等瓊瑤作品，2018年不敵胰臟癌病逝。（圖／翻攝自微博）

▲劉藍溪淡出演藝圈後出家，法號道融，2022年於美國舊金山智藏寺圓寂。（圖／翻攝自spotify）

▲邵氏花旦井莉出道作品為瓊瑤小說改編電影《船》，2017年因病離世，享壽72歲。（圖／翻攝自香港電影懷舊臉書）

一代言情教母瓊瑤打造出無數經典作品，也捧紅多位「瓊瑤女郎」，從林青霞、劉雪華、陳德容到趙薇、林心如等人都曾因瓊瑤劇走紅。不過在璀璨星光背後，也有不少女星早早離世，死因包括空難、車禍、癌症與病逝，令人唏噓。以下《NOWNEWS今日新聞》統整6位已故瓊瑤女郎死因與代表作品。王玉玲曾演出《婉君》、《啞妻》等瓊瑤作品，也因《京城四少》打開知名度。她於1993年1月25日與男友到夏威夷度假，搭乘直升機參觀基拉韋厄火山時，疑因火山灰造成機械故障，直升機墜落海上，王玉玲不幸當場喪命，年僅28歲。她過世後華視也曾製播《永遠的女兒：王玉玲紀念專輯》悼念她。劉丹因在《還珠格格2》中飾演「香妃」爆紅，清麗脫俗的氣質至今仍是許多觀眾心中的經典。不料她於2000年1月30日清晨前往廣東商演途中發生車禍。當時劉丹坐在後座休息，車輛急煞失控後，她被甩出車外頭部受到重創身亡，年僅27歲。另外劉丹父親之後因公殉職，哥哥也早逝，家族遭遇令人心疼。李鈺在《情深深雨濛濛》中飾演溫柔善良的方瑜，是不少劇迷難忘的角色。李鈺於2009年3月14日因淋巴癌醫治無效，在北京協和醫院病逝，享年33歲。她病逝前曾昏迷16天，消息傳出後讓圈內好友與粉絲相當悲痛。資深女星李麗鳳曾演出《婉君》、《庭院深深》等瓊瑤劇，也是台灣觀眾熟悉的實力派演員。她過去曾罹患乳癌並成功抗癌，但晚年又遭胰臟癌侵襲。2018年11月李麗鳳因「癌王」胰臟癌病逝，享壽67歲。劉藍溪早年是歌手、演員，曾演出瓊瑤電影《聚散兩依依》、《卻上心頭》、《夢的衣裳》等作品，清新氣質深受觀眾喜愛。她後來淡出演藝圈，於1991年出家，法號「道融」，過著與世無爭的生活多年後，2022年1月10日在美國舊金山智藏寺圓寂，享壽61歲。井莉是邵氏60、70年代當家花旦，父親為演員井淼，她出道第一部作品就是改編瓊瑤小說的電影《船》，之後以《雲泥》拿下金馬獎「最有希望之星」。她1980年代淡出演藝圈，生活極為低調。井莉於2017年12月病逝，享壽72歲，好友馬海倫也證實死訊。至於具體病因並未公開。