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▲李珠珢（如圖）近日演出時不僅扮成性感天使，還換上水手服、吊帶褲等火辣造型熱舞。（圖／李珠珢IG@0724.32）

韓籍啦啦隊女神李多慧來台後帶動「韓援熱潮」，今（29）日在「2026第九屆網路口碑之星」頒獎典禮中蟬聯「年度最具網路領袖價值啦啦隊員」，受訪時被問到近來李珠珢在開場舞中「撩裙露屁股蛋」、安芝儇脫薄紗等服裝爭議，李多慧則緩頰對啦啦隊員而言，「服裝就是配合表演角色所需來搭配。」李珠珢近日在大巨蛋演出時，因服裝尺度過大引發爭議，不僅扮成性感天使，還換上水手服、吊帶褲等火辣造型熱舞，甚至在演出過程還「撩裙露屁股蛋」，讓許多粉絲認為不需要穿成這樣；而安芝儇也在個人演出時，以亮片肚皮舞造型登台，跳到一半更脫下穿在外面的黑色薄紗露出傲人身材，遭網友質疑「兒童不宜」，批評不該把球場變成夜店。對此，同樣身為啦啦隊員的李多慧，今日受訪時被問到此事，她也緩頰說：「對啦啦隊員而言，服裝就是配合表演角色所需來搭配。」認為角色適合的表演很重要。李多慧也表示自己平時看到不好的評論會心想「我改一下」，但強調還是有很多好的留言，最怕的就是沒人關心。李多慧來台後人氣高居不下，並蟬聯「年度最具網路領袖價值啦啦隊員」，全年聲量近59萬筆、年增32%，甚至將個人影響力延伸至身障公益、反毒反酒駕及花蓮救災等公共議題。再次拿到獎項，李多慧也表示真的很感謝，她也透露現在越來越「台灣化」多了很多台灣人的口頭禪像是「蛤？」等等。