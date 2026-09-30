買不到戰鬥陀螺，那就拿自己的名字下去打！由台灣獨立遊戲團隊 Team9 總製作人、《文字遊戲》製作人張文韋打造的趣味小遊戲《姓名戰鬥陀螺》，只要輸入中文字，就能直接把名字變成一顆顆會旋轉、碰撞的「文字陀螺」。《NOWNEWS今日新聞》記者實際輸入自己的名字測試，發現名字在競技場上是走「穩定型」路線，原來連名字都藏著自己的陀螺屬性。

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名字直接變戰鬥陀螺！三個字還能打三戰兩勝

《姓名戰鬥陀螺》最初引發討論，起因是漫畫家薪鹽分享「男友用AI做了一個用名字打架的戰鬥陀螺遊戲」，當時貼文一天就突破19萬次瀏覽，後來才揭曉這位「男友」正是《文字遊戲》總製作人張文韋。遊戲利用 Claude 製作，公開後不需登入帳號就能直接遊玩。

《姓名戰鬥陀螺》玩法也相當簡單，目前主要分為「姓名對戰，三字三戰」及「單字對戰」。姓名模式可以讓兩邊各輸入三個中文字，每個字都會各自化身成一顆陀螺，依序進行3回合對決，率先拿下2勝的一方獲勝；如果只是想知道「林」跟「王」到底誰比較會轉，也能直接使用單字模式一對一開打。

有趣的是，每個中文字的外型真的會影響陀螺表現。《NOWNEWS今日新聞》記者實際把自己的名字丟進競技場，發現自己的文字陀螺屬於「穩定型」，雖然看起來不是一開場就把對手撞飛的暴力派，但勝在重心穩、相對耐撞，面對對手瘋狂衝撞還能努力留在場上。實際多玩幾場後也會發現，有些中文字轉起來異常穩定，有些則一碰就開始東倒西歪，讓人忍不住開始把朋友、同事，甚至藝人的名字全部丟進去比一輪。

▲《姓名戰鬥陀螺》提供姓名對戰、單字對戰兩種模式，還會依照中文字的字形影響對戰表現，免費就能玩。（圖／翻攝自《姓名戰鬥陀螺》）
▲《姓名戰鬥陀螺》提供姓名對戰、單字對戰兩種模式，還會依照中文字的字形影響對戰表現，免費就能玩。（圖／翻攝自《姓名戰鬥陀螺》）
真的很會玩「字」！開發者《文字遊戲》剛拿日本大獎

而《姓名戰鬥陀螺》背後的張文韋，本來就很會拿中文字「做遊戲」，他擔任總製作人的《文字遊戲》，整個世界從場景、人物到物件都由文字構成，玩家甚至可以拆解、移動及重新組合文字來解謎，例如將不同文字拆開再組成新的字，直接改變眼前的遊戲世界。

更巧的是，《文字遊戲》本月才剛傳來好消息，在9月15日公布的「日本遊戲大賞2026」中拿下「遊戲設計師大獎」，而且今年正好是該獎項最後一屆。這個獎項由《星之卡比》、《任天堂明星大亂鬥》製作人櫻井政博於2010年創設，評選重點放在遊戲的創造性與嶄新性，本屆評審陣容還包括 Toby Fox、神谷英樹、橫尾太郎、三上真司、須田剛一等知名遊戲製作人。

▲台灣獨立遊戲團隊 Team9 開發的《文字遊戲》，以中文字作為核心玩法，並拿下2026日本遊戲大賞「遊戲設計師大賞」。（圖／翻攝自 Steam）
▲台灣獨立遊戲團隊 Team9 開發的《文字遊戲》，以中文字作為核心玩法，並拿下2026日本遊戲大賞「遊戲設計師大賞」。（圖／翻攝自 Steam）
▲《文字遊戲》連場景都是由中文字構成，玩家可以透過拆解、移動及重新組合文字，改變遊戲世界並破解謎題。（圖／翻攝自 Steam）
▲《文字遊戲》連場景都是由中文字構成，玩家可以透過拆解、移動及重新組合文字，改變遊戲世界並破解謎題。（圖／翻攝自 Steam）
🟡《姓名戰鬥陀螺》怎麼玩

📌遊戲方式：輸入姓名或單一中文字，即可轉換成文字陀螺進行對戰
📌玩法：姓名對戰（三字三戰）、單字對戰
📌費用：免費
📌原始公開版本：Claude Artifact


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林若瑋編輯記者

畢業於政治大學傳播所，現任《NOWNEWS今日新聞》電玩中心記者，專注於遊戲、動畫、漫畫及玩具產業新聞，報導最新動態，記錄每一個值得被看見的故事。

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