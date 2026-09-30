買不到戰鬥陀螺，那就拿自己的名字下去打！由台灣獨立遊戲團隊 Team9 總製作人、《文字遊戲》製作人張文韋打造的趣味小遊戲《姓名戰鬥陀螺》，只要輸入中文字，就能直接把名字變成一顆顆會旋轉、碰撞的「文字陀螺」。《NOWNEWS今日新聞》記者實際輸入自己的名字測試，發現名字在競技場上是走「穩定型」路線，原來連名字都藏著自己的陀螺屬性。
名字直接變戰鬥陀螺！三個字還能打三戰兩勝
《姓名戰鬥陀螺》最初引發討論，起因是漫畫家薪鹽分享「男友用AI做了一個用名字打架的戰鬥陀螺遊戲」，當時貼文一天就突破19萬次瀏覽，後來才揭曉這位「男友」正是《文字遊戲》總製作人張文韋。遊戲利用 Claude 製作，公開後不需登入帳號就能直接遊玩。
有趣的是，每個中文字的外型真的會影響陀螺表現。《NOWNEWS今日新聞》記者實際把自己的名字丟進競技場，發現自己的文字陀螺屬於「穩定型」，雖然看起來不是一開場就把對手撞飛的暴力派，但勝在重心穩、相對耐撞，面對對手瘋狂衝撞還能努力留在場上。實際多玩幾場後也會發現，有些中文字轉起來異常穩定，有些則一碰就開始東倒西歪，讓人忍不住開始把朋友、同事，甚至藝人的名字全部丟進去比一輪。
真的很會玩「字」！開發者《文字遊戲》剛拿日本大獎
而《姓名戰鬥陀螺》背後的張文韋，本來就很會拿中文字「做遊戲」，他擔任總製作人的《文字遊戲》，整個世界從場景、人物到物件都由文字構成，玩家甚至可以拆解、移動及重新組合文字來解謎，例如將不同文字拆開再組成新的字，直接改變眼前的遊戲世界。
更巧的是，《文字遊戲》本月才剛傳來好消息，在9月15日公布的「日本遊戲大賞2026」中拿下「遊戲設計師大獎」，而且今年正好是該獎項最後一屆。這個獎項由《星之卡比》、《任天堂明星大亂鬥》製作人櫻井政博於2010年創設，評選重點放在遊戲的創造性與嶄新性，本屆評審陣容還包括 Toby Fox、神谷英樹、橫尾太郎、三上真司、須田剛一等知名遊戲製作人。
🟡《姓名戰鬥陀螺》怎麼玩
📌遊戲方式：輸入姓名或單一中文字，即可轉換成文字陀螺進行對戰
📌玩法：姓名對戰（三字三戰）、單字對戰
📌費用：免費
📌原始公開版本：Claude Artifact
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《姓名戰鬥陀螺》最初引發討論，起因是漫畫家薪鹽分享「男友用AI做了一個用名字打架的戰鬥陀螺遊戲」，當時貼文一天就突破19萬次瀏覽，後來才揭曉這位「男友」正是《文字遊戲》總製作人張文韋。遊戲利用 Claude 製作，公開後不需登入帳號就能直接遊玩。
有趣的是，每個中文字的外型真的會影響陀螺表現。《NOWNEWS今日新聞》記者實際把自己的名字丟進競技場，發現自己的文字陀螺屬於「穩定型」，雖然看起來不是一開場就把對手撞飛的暴力派，但勝在重心穩、相對耐撞，面對對手瘋狂衝撞還能努力留在場上。實際多玩幾場後也會發現，有些中文字轉起來異常穩定，有些則一碰就開始東倒西歪，讓人忍不住開始把朋友、同事，甚至藝人的名字全部丟進去比一輪。
而《姓名戰鬥陀螺》背後的張文韋，本來就很會拿中文字「做遊戲」，他擔任總製作人的《文字遊戲》，整個世界從場景、人物到物件都由文字構成，玩家甚至可以拆解、移動及重新組合文字來解謎，例如將不同文字拆開再組成新的字，直接改變眼前的遊戲世界。
更巧的是，《文字遊戲》本月才剛傳來好消息，在9月15日公布的「日本遊戲大賞2026」中拿下「遊戲設計師大獎」，而且今年正好是該獎項最後一屆。這個獎項由《星之卡比》、《任天堂明星大亂鬥》製作人櫻井政博於2010年創設，評選重點放在遊戲的創造性與嶄新性，本屆評審陣容還包括 Toby Fox、神谷英樹、橫尾太郎、三上真司、須田剛一等知名遊戲製作人。
📌遊戲方式：輸入姓名或單一中文字，即可轉換成文字陀螺進行對戰
📌玩法：姓名對戰（三字三戰）、單字對戰
📌費用：免費
📌原始公開版本：Claude Artifact