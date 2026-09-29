台塑集團旗下台塑、台塑化、台化、台塑生醫，攜手中華化共同投資設立合資公司「台塑中華先進化學股份有限公司」，搶攻半導體電子級硫酸事業，資本額共60億元。
為拓展電子級硫酸事業，中華化整合與台塑雙方資源，共同投資設立合資公司，投資金額上限30億元、持股50%。今日各家發重訊公告，台塑出資12億元、持股20%，台化、台塑化及台塑生醫則各出資6億元、分別持股10%。台塑一期產能預計明年12月投產，二期預計2029年12月投產。
電子級硫酸為半導體製程用量最大的濕式電子化學品之一，廣泛應用於晶圓清洗、光阻剝離、蝕刻後清洗、離子植入後清洗及化學機械研磨後清洗等關鍵製程，因應半導體先進製程持續微縮與極紫外光（EUV）、多重圖形化等技術發展，電子級硫酸需求將持續成長，預估117年國內先進製程電子級硫酸需求量將明顯大於供應產能。
我是廣告 請繼續往下閱讀
電子級硫酸為半導體製程用量最大的濕式電子化學品之一，廣泛應用於晶圓清洗、光阻剝離、蝕刻後清洗、離子植入後清洗及化學機械研磨後清洗等關鍵製程，因應半導體先進製程持續微縮與極紫外光（EUV）、多重圖形化等技術發展，電子級硫酸需求將持續成長，預估117年國內先進製程電子級硫酸需求量將明顯大於供應產能。