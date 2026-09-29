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華語歌壇「東方不敗」張清芳在2020年和投資銀行教父宋學仁結束15年婚姻，近日她在節目上坦承離婚頭兩年感到特別痛苦，原因是看不到兩個兒子，不過李宗盛一句「家人的照顧和牽掛是一輩子」讓她豁然開朗，走過生命低谷。日前，張清芳在Podcast節目《曾寶儀的人生藏寶圖》表示，她是不喜歡讓自己痛苦的人，但剛離婚前兩年，常常因為看不到小孩而感受痛苦，但李宗盛勸她「家人的照顧是一輩子，不要急在這個時候，牽掛也是一輩子」，才讓她瞬間看開，覺得也沒錯，小孩不管幾歲，自己還是關心對方。張清芳也說，還在學習跟兩個兒子分隔台美兩地的生活，稱自己沒有空巢期，有些父母可能會一把鼻涕一把眼淚，但她卻沒掉過一滴淚，因為知道他們已經該走自己的路。近年，張清芳積極投入公益、舉辦慈善演唱會為醫院募款，她透露曾經看到網友留言，建議她「把自己財產拿出來建大樓就好」，對此，張清芳幽默回應：「對，這也是一種方式，可是我也會捨不得啊！我也要留點生活費。」張清芳進一步表示，家裡還有一位93歲的老媽媽，且兩個孩子目前都還在念大學，「雖然我不用出他們的學費，但是我還是希望我的生活很自在，想去哪就去哪，所以不要叫我全部捐出來。」