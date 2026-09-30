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📍9月30日中華代表團完整賽程

📍楊勇緯男子60公斤級、林真豪女子48公斤級拚柔道獎牌

📍林郁婷女子60公斤級拳擊4強迎戰烏茲別克

📍射箭複合弓男、女團4強雙雙強碰中國

📍楊昆弼／劉宛渝不定向飛靶混合團體拚牌

📍男子團體追逐、自行車女子競輪都有獎牌機會

📍謝淑薇、詹皓晴、許育修、曾俊欣網球多線出擊

📍《第五人格》進入8強、最快同日爭金

📍中華台北目前3金9銀23銅、共35面獎牌

📍亞運轉播平台整理

時間 運動種類 項目／階段 參賽選手 對手 地點 備註 06:30 高爾夫 男子個人賽第1回合 王偉軒、洪健堯、詹世昌 － 春日井鄉村俱樂部東球場 06:30 高爾夫 男子團體賽第1回合 王偉軒、洪健堯、詹世昌 － 春日井鄉村俱樂部東球場 09:00 射箭 複合弓女子團體4強 黃逸柔、陳怡瑄、陳芳翊 中國 岡崎中央綜合公園 09:00／10:30 電子競技 《第五人格》8強 鄭凱升、湯勝鈞、張淳銘、莊博鈞、陳廣曄、蘇彬誠、朱堂堯 待定 愛知天空展覽館 視對戰安排 09:00 電子競技 《英雄聯盟》小組賽 中華隊 南韓 愛知天空展覽館 09:55 射箭 複合弓女子團體銅牌賽 黃逸柔、陳怡瑄、陳芳翊 待定 岡崎中央綜合公園 獎牌賽、視4強結果 10:00 射擊 不定向飛靶混合團體資格賽 楊昆弼、劉宛渝 － 愛知縣綜合射擊場 10:00 跳水 女子3公尺跳板預賽 陳百婕、陳百丹 － 東京水上運動中心 10:00 自由車 男子爭先賽資格賽 康世峰 － 伊豆自由車館 10:00 網球 男子單打16強 許育修 日本 MATSUOKA Hayato 東山公園網球中心 時間待大會確認 10:00 網球 男子單打16強 曾俊欣 印度 SURESH Dhakshineswar 東山公園網球中心 時間待大會確認 10:00 網球 女子單打8強 葛藍喬安娜 菲律賓 Alexandra Eala 東山公園網球中心 10:00 網球 女子雙打8強 吳芳嫺／詹皓晴 中國／南韓／泰國選手 東山公園網球中心 視晉級與公告 10:00 網球 女子雙打8強 謝淑薇／梁恩碩 日本／蒙古／伊朗選手 東山公園網球中心 視晉級與公告 10:00 網球 混合雙打16強 曾俊欣／謝淑薇 印尼或中國 東山公園網球中心 視晉級與公告 10:00 網球 混合雙打16強 何承叡／詹皓晴 蒙古或塔吉克 東山公園網球中心 視晉級與公告 10:20 射箭 複合弓女子團體金牌賽 黃逸柔、陳怡瑄、陳芳翊 待定 岡崎中央綜合公園 獎牌賽、視4強結果 10:25 自由車 女子競輪第一輪 劉尚盈 － 伊豆自由車館 10:30 自由車 女子競輪第一輪 陳靖云 － 伊豆自由車館 10:30 輕艇激流 男子單人K艇準決賽 廖力泓 － 矢作川輕艇激流標竿水道 10:40 自由車 男子爭先賽32強 康世峰 － 伊豆自由車館 視資格賽 11:00 高爾夫 女子個人、團體首輪前段 — — — 女子正式開球11:20 11:00 柔道 女子48公斤級16強 林真豪 中國香港或尼泊爾 愛知國際競技場 11:00 柔道 男子60公斤級16強 楊勇緯 哈薩克 ALSAIARI Abdulrahman 愛知國際競技場 11:00 柔道 男子66公斤級16強 林崇佑 中國香港或尼泊爾 愛知國際競技場 11:00 帆船 男子ILCA 7級第7至9航次 吳采謙 － 海陽遊艇碼頭 11:04 自由車 女子競輪復活賽 劉尚盈、陳靖云 － 伊豆自由車館 視賽果 11:14 自由車 男子爭先賽32強復活賽 康世峰 － 伊豆自由車館 視賽果 11:20 高爾夫 女子個人賽第1回合 徐薇淩、曾雅妮、錢珮芸 － 春日井鄉村俱樂部東球場 11:20 高爾夫 女子團體賽第1回合 徐薇淩、曾雅妮、錢珮芸 － 春日井鄉村俱樂部東球場 11:30 電子競技 《英雄聯盟》小組賽 中華隊 中國香港 愛知天空展覽館 11:30 壘球 循環賽 中華隊 泰國 安城綜合運動公園 11:30 輕艇激流 女子單人C艇準決賽 鍾淯涵 － 矢作川輕艇激流標竿水道 12:30 網球 男子雙打8強 何承叡／許育修 印度或哈薩克 東山公園網球中心 視晉級與公告 13:15 柔道 女子48公斤級敗部復活 林真豪 待定 愛知國際競技場 視賽果 13:20 柔道 女子48公斤級準決賽／敗部階段 林真豪 待定 愛知國際競技場 視賽果 13:25 柔道 男子60公斤級敗部復活 楊勇緯 待定 愛知國際競技場 視賽果 13:30 柔道 男子60公斤級準決賽 楊勇緯 待定 愛知國際競技場 視賽果 13:30 拳擊 女子60公斤級4強 林郁婷 烏茲別克 Sitora Turdibekova 西尾市綜合體育館 獎牌賽 13:30 輕艇激流 男子單人K艇決賽 廖力泓 － 矢作川輕艇激流標竿水道 獎牌賽、視晉級 13:45 柔道 男子66公斤級敗部復活 林崇佑 待定 愛知國際競技場 視賽果 13:50 柔道 男子66公斤級4強 林崇佑 待定 愛知國際競技場 視賽果 14:00 射箭 複合弓男子團體4強 張正韋、顏子翔、陳界綸 中國 岡崎中央綜合公園 14:00 電子競技 《英雄聯盟》小組賽 中華隊 印度 愛知天空展覽館 14:00／16:00 電子競技 《第五人格》4強 中華隊 待定 愛知天空展覽館 獎牌賽階段 14:00 曲棍球 女子5至8名排名賽 中華隊 泰國 岐阜縣綠地體育場 14:06 輕艇激流 女子單人C艇決賽 鍾淯涵 － 矢作川輕艇激流標竿水道 獎牌賽、視晉級 14:30 射擊 不定向飛靶混合團體決賽 楊昆弼／劉宛渝 － 愛知縣綜合射擊場 獎牌賽、視晉級 14:55 射箭 複合弓男子團體銅牌賽 張正韋、顏子翔、陳界綸 待定 岡崎中央綜合公園 獎牌賽、視4強結果 15:00 自由車 女子競輪4強 劉尚盈、陳靖云 － 伊豆自由車館 視晉級 15:10 自由車 男子爭先賽16強 康世峰 － 伊豆自由車館 視晉級 15:20 射箭 複合弓男子團體金牌賽 張正韋、顏子翔、陳界綸 待定 岡崎中央綜合公園 獎牌賽、視4強結果 15:20 跳水 女子3公尺跳板決賽 陳百婕、陳百丹 － 東京水上運動中心 獎牌賽 15:42 自由車 男子團體追逐銅牌賽 張誌盛、簡耘澤、李靖烽、杜志濠、許仕儒 待定 伊豆自由車館 獎牌賽 15:49 自由車 男子團體追逐金牌賽 張誌盛、簡耘澤、李靖烽、杜志濠、許仕儒 待定 伊豆自由車館 獎牌賽 15:56 自由車 男子爭先賽16強復活賽 康世峰 － 伊豆自由車館 視賽果 16:07 自由車 女子競輪決賽 陳靖云、劉尚盈 － 伊豆自由車館 獎牌賽、視晉級 17:00／17:10 柔道 女子48公斤級銅牌戰 林真豪 待定 愛知國際競技場 獎牌賽、視賽果 17:20 柔道 女子48公斤級金牌戰 林真豪 待定 愛知國際競技場 獎牌賽、視晉級 17:30／17:40 柔道 男子60公斤級銅牌戰 楊勇緯 待定 愛知國際競技場 獎牌賽、視賽果 17:50 柔道 男子60公斤級金牌戰 楊勇緯 待定 愛知國際競技場 獎牌賽、視晉級 18:00 電子競技 《第五人格》金牌戰 中華隊 待定 愛知天空展覽館 獎牌賽、視晉級 18:30／18:40 柔道 男子66公斤級銅牌戰 林崇佑 待定 愛知國際競技場 獎牌賽、視賽果 18:50 柔道 男子66公斤級金牌戰 林崇佑 待定 愛知國際競技場 獎牌賽、視晉級

楊勇緯、林真豪領軍柔道開戰 3將同日衝獎牌

林郁婷4強迎戰圖爾迪別科娃 再贏一場闖金牌戰

▲「台灣拳后」林郁婷30日下午1時30分在女子60公斤級4強出戰烏茲別克選手圖爾迪別科娃（Sitora Turdibekova），已保底銅牌的她，只要再贏一場就能闖進金牌戰。（圖／中華奧會提供）

複合弓男女團4強都碰中國 上午、下午接力爭牌

楊昆弼／劉宛渝混合團體拚牌 14時30分決賽

謝淑薇、詹皓晴網球雙打續戰 葛藍喬安娜8強碰艾拉

▲謝淑薇本屆亞運雙線出擊，30日女雙將與梁恩碩挑戰8強，混雙也將與曾俊欣爭取晉級。（圖／美聯社／達志影像）

《第五人格》單日從8強打到金牌戰 英雄聯盟連戰南韓、香港、印度

排名 國家／地區 🥇 金牌 🥈 銀牌 🥉 銅牌 總計 1 🇨🇳 中國 132+ 53+ 45+ 230+ 2 🇯🇵 日本 41+ 68+ 63+ 172+ 3 🇰🇷 南韓 21+ 26+ 43+ 90+ 4 🇺🇿 烏茲別克 12+ 17+ 13+ 42+ 5 🇰🇿 哈薩克 9+ 13+ 23+ 45+ 6 🇹🇭 泰國 9+ 8+ 13+ 30+ 7 🇧🇭 巴林 9+ 2+ 3+ 14+ 8 🇮🇷 伊朗 8+ 15+ 9+ 32+ 9 🇰🇵 北韓 7+ 5+ 5+ 17+ 10 🇲🇾 馬來西亞 6+ 3+ 9+ 18+ — 🇹🇼 中華台北 3 9 23 35

收看管道 平台／頻道 支援裝置與說明 電視頻道 中華電信MOD 愛爾達體育1至4台，第200至203頻道 電視頻道 東森電視 有線電視亞運相關轉播 線上平台 ELTA.tv 手機、平板、電腦 線上平台 Hami Video 手機、平板、電腦

▲名古屋亞運轉播資訊一覽。（圖／愛爾達提供）

2026年第20屆愛知名古屋亞洲運動會9月30日進入後半段決戰，中華代表團迎來柔道、拳擊、射箭、射擊、自行車、跳水與電競等多項獎牌戰，其中柔道「柔道男神」楊勇緯、林真豪與林崇佑同日出擊，從上午16強一路力拚晚間金牌戰；東京奧運拳擊金牌林郁婷則在女子60公斤級4強迎戰烏茲別克好手圖爾迪別科娃（Sitora Turdibekova），已確定至少銅牌，將全力爭取金牌戰門票。射箭複合弓男、女團也都已挺進4強，而且雙雙強碰中國，最快上午就有獎牌進帳；射擊楊昆弼／劉宛渝挑戰不定向飛靶混合團體，場地自由車男子團體追逐也進入獎牌戰階段。網球方面謝淑薇、詹皓晴、許育修、曾俊欣等多人續戰，女子單打葛藍喬安娜8強則對上菲律賓名將艾拉（Alexandra Eala）。9月30日 中華代表團賽程表另外，中華女壘原訂上午9時對中國的循環賽，官方賽程註明因雨延賽；目前循環賽戰績為3勝0敗，11時30分另有對泰國之戰。柔道9月30日正式登場，也是中華隊當天最具奪牌希望的項目之一。東京奧運銀牌得主楊勇緯出戰男子60公斤級，上午11時從16強起步，首戰對上哈薩克ALSAIARI Abdulrahman；若一路過關，下午1時30分將進行準決賽，金牌戰安排在下午5時50分。 2026名古屋亞運每日賽程表0930(0929_1800)女子48公斤級林真豪同樣從上午11時登場，首戰對手將是中國香港或尼泊爾選手；若晉級到底，下午5時20分進行金牌戰。男子66公斤級則由林崇佑出擊，最快晚間6時50分挑戰金牌。拳擊女子60公斤級由林郁婷在下午1時30分出戰4強，對手是烏茲別克選手圖爾迪別科娃（Sitora Turdibekova）。林郁婷已經確保至少銅牌，本場若再勝，就能取得金牌戰門票。射箭複合弓兩支團體都已殺進4強，而且對手都是中國。女子團體黃逸柔、陳怡瑄、陳芳翊上午9時率先登場，若勝出，10時20分直接打金牌戰；若落敗，則於9時55分轉戰銅牌戰。男子團體張正韋、顏子翔、陳界綸則在下午2時迎戰中國，金牌戰排在3時20分，銅牌戰則於2時55分進行。換言之，不論4強結果如何，男女團當天都將直接完成獎牌戰。射擊方面，楊昆弼與劉宛渝上午10時參加不定向飛靶混合團體資格賽，若取得晉級資格，下午2時30分將進行決賽。網球9月30日戰線相當龐大。男單許育修與曾俊欣雙雙進入16強，許育修遭遇地主日本MATSUOKA Hayato，曾俊欣則碰印度SURESH Dhakshineswar。 2026名古屋亞運每日賽程表0930(0929_1800)女子單打方面，葛藍喬安娜8強將對上菲律賓名將艾拉；女雙則有吳芳嫺／詹皓晴以及謝淑薇／梁恩碩挑戰8強。此外，謝淑薇還將與曾俊欣搭檔混雙，詹皓晴則搭配何承叡，多線爭取晉級。電子競技方面，《第五人格》中華隊從上午9時或10時30分進行8強，若晉級，下午再戰4強，金牌戰則排在晚間6時，形成單日一路決勝負的高強度賽程。 2026名古屋亞運每日賽程表0930(0929_1800)《英雄聯盟》則進行小組賽，中華隊上午9時先碰南韓、11時30分對中國香港，下午2時再戰印度。截至，中華台北已累積。目前中國、日本、南韓仍位居獎牌榜前三；截至前一完整統計日，中國已累積132金、日本41金、南韓21金，三隊仍與後方集團保持明顯差距。