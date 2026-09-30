2026年第20屆愛知名古屋亞洲運動會9月30日進入後半段決戰，中華代表團迎來柔道、拳擊、射箭、射擊、自行車、跳水與電競等多項獎牌戰，其中柔道「柔道男神」楊勇緯、林真豪與林崇佑同日出擊，從上午16強一路力拚晚間金牌戰；東京奧運拳擊金牌林郁婷則在女子60公斤級4強迎戰烏茲別克好手圖爾迪別科娃（Sitora Turdibekova），已確定至少銅牌，將全力爭取金牌戰門票。
射箭複合弓男、女團也都已挺進4強，而且雙雙強碰中國，最快上午就有獎牌進帳；射擊楊昆弼／劉宛渝挑戰不定向飛靶混合團體，場地自由車男子團體追逐也進入獎牌戰階段。網球方面謝淑薇、詹皓晴、許育修、曾俊欣等多人續戰，女子單打葛藍喬安娜8強則對上菲律賓名將艾拉（Alexandra Eala）。
🟡本文重點摘要
📍9月30日中華代表團完整賽程
📍楊勇緯男子60公斤級、林真豪女子48公斤級拚柔道獎牌
📍林郁婷女子60公斤級拳擊4強迎戰烏茲別克
📍射箭複合弓男、女團4強雙雙強碰中國
📍楊昆弼／劉宛渝不定向飛靶混合團體拚牌
📍男子團體追逐、自行車女子競輪都有獎牌機會
📍謝淑薇、詹皓晴、許育修、曾俊欣網球多線出擊
📍《第五人格》進入8強、最快同日爭金
📍中華台北目前3金9銀23銅、共35面獎牌
📍亞運轉播平台整理
9月30日 中華代表團賽程表
另外，中華女壘原訂上午9時對中國的循環賽，官方賽程註明因雨延賽；目前循環賽戰績為3勝0敗，11時30分另有對泰國之戰。
楊勇緯、林真豪領軍柔道開戰 3將同日衝獎牌
柔道9月30日正式登場，也是中華隊當天最具奪牌希望的項目之一。東京奧運銀牌得主楊勇緯出戰男子60公斤級，上午11時從16強起步，首戰對上哈薩克ALSAIARI Abdulrahman；若一路過關，下午1時30分將進行準決賽，金牌戰安排在下午5時50分。 2026名古屋亞運每日賽程表0930(0929_1800)
女子48公斤級林真豪同樣從上午11時登場，首戰對手將是中國香港或尼泊爾選手；若晉級到底，下午5時20分進行金牌戰。男子66公斤級則由林崇佑出擊，最快晚間6時50分挑戰金牌。
林郁婷4強迎戰圖爾迪別科娃 再贏一場闖金牌戰
拳擊女子60公斤級由林郁婷在下午1時30分出戰4強，對手是烏茲別克選手圖爾迪別科娃（Sitora Turdibekova）。林郁婷已經確保至少銅牌，本場若再勝，就能取得金牌戰門票。
複合弓男女團4強都碰中國 上午、下午接力爭牌
射箭複合弓兩支團體都已殺進4強，而且對手都是中國。女子團體黃逸柔、陳怡瑄、陳芳翊上午9時率先登場，若勝出，10時20分直接打金牌戰；若落敗，則於9時55分轉戰銅牌戰。
男子團體張正韋、顏子翔、陳界綸則在下午2時迎戰中國，金牌戰排在3時20分，銅牌戰則於2時55分進行。換言之，不論4強結果如何，男女團當天都將直接完成獎牌戰。
楊昆弼／劉宛渝混合團體拚牌 14時30分決賽
射擊方面，楊昆弼與劉宛渝上午10時參加不定向飛靶混合團體資格賽，若取得晉級資格，下午2時30分將進行決賽。
謝淑薇、詹皓晴網球雙打續戰 葛藍喬安娜8強碰艾拉
網球9月30日戰線相當龐大。男單許育修與曾俊欣雙雙進入16強，許育修遭遇地主日本MATSUOKA Hayato，曾俊欣則碰印度SURESH Dhakshineswar。 2026名古屋亞運每日賽程表0930(0929_1800)
女子單打方面，葛藍喬安娜8強將對上菲律賓名將艾拉；女雙則有吳芳嫺／詹皓晴以及謝淑薇／梁恩碩挑戰8強。此外，謝淑薇還將與曾俊欣搭檔混雙，詹皓晴則搭配何承叡，多線爭取晉級。
《第五人格》單日從8強打到金牌戰 英雄聯盟連戰南韓、香港、印度
電子競技方面，《第五人格》中華隊從上午9時或10時30分進行8強，若晉級，下午再戰4強，金牌戰則排在晚間6時，形成單日一路決勝負的高強度賽程。 2026名古屋亞運每日賽程表0930(0929_1800)
《英雄聯盟》則進行小組賽，中華隊上午9時先碰南韓、11時30分對中國香港，下午2時再戰印度。
2026名古屋亞運最新獎牌榜
截至9月29日下午2時50分，中華台北已累積 3金、9銀、23銅，共35面獎牌。目前中國、日本、南韓仍位居獎牌榜前三；截至前一完整統計日，中國已累積132金、日本41金、南韓21金，三隊仍與後方集團保持明顯差距。
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🟡本文重點摘要
📍9月30日中華代表團完整賽程
📍楊勇緯男子60公斤級、林真豪女子48公斤級拚柔道獎牌
📍林郁婷女子60公斤級拳擊4強迎戰烏茲別克
📍射箭複合弓男、女團4強雙雙強碰中國
📍楊昆弼／劉宛渝不定向飛靶混合團體拚牌
📍男子團體追逐、自行車女子競輪都有獎牌機會
📍謝淑薇、詹皓晴、許育修、曾俊欣網球多線出擊
📍《第五人格》進入8強、最快同日爭金
📍中華台北目前3金9銀23銅、共35面獎牌
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9月30日 中華代表團賽程表
|時間
|運動種類
|項目／階段
|參賽選手
|對手
|地點
|備註
|06:30
|高爾夫
|男子個人賽第1回合
|王偉軒、洪健堯、詹世昌
|－
|春日井鄉村俱樂部東球場
|06:30
|高爾夫
|男子團體賽第1回合
|王偉軒、洪健堯、詹世昌
|－
|春日井鄉村俱樂部東球場
|09:00
|射箭
|複合弓女子團體4強
|黃逸柔、陳怡瑄、陳芳翊
|中國
|岡崎中央綜合公園
|09:00／10:30
|電子競技
|《第五人格》8強
|鄭凱升、湯勝鈞、張淳銘、莊博鈞、陳廣曄、蘇彬誠、朱堂堯
|待定
|愛知天空展覽館
|視對戰安排
|09:00
|電子競技
|《英雄聯盟》小組賽
|中華隊
|南韓
|愛知天空展覽館
|09:55
|射箭
|複合弓女子團體銅牌賽
|黃逸柔、陳怡瑄、陳芳翊
|待定
|岡崎中央綜合公園
|獎牌賽、視4強結果
|10:00
|射擊
|不定向飛靶混合團體資格賽
|楊昆弼、劉宛渝
|－
|愛知縣綜合射擊場
|10:00
|跳水
|女子3公尺跳板預賽
|陳百婕、陳百丹
|－
|東京水上運動中心
|10:00
|自由車
|男子爭先賽資格賽
|康世峰
|－
|伊豆自由車館
|10:00
|網球
|男子單打16強
|許育修
|日本 MATSUOKA Hayato
|東山公園網球中心
|時間待大會確認
|10:00
|網球
|男子單打16強
|曾俊欣
|印度 SURESH Dhakshineswar
|東山公園網球中心
|時間待大會確認
|10:00
|網球
|女子單打8強
|葛藍喬安娜
|菲律賓 Alexandra Eala
|東山公園網球中心
|10:00
|網球
|女子雙打8強
|吳芳嫺／詹皓晴
|中國／南韓／泰國選手
|東山公園網球中心
|視晉級與公告
|10:00
|網球
|女子雙打8強
|謝淑薇／梁恩碩
|日本／蒙古／伊朗選手
|東山公園網球中心
|視晉級與公告
|10:00
|網球
|混合雙打16強
|曾俊欣／謝淑薇
|印尼或中國
|東山公園網球中心
|視晉級與公告
|10:00
|網球
|混合雙打16強
|何承叡／詹皓晴
|蒙古或塔吉克
|東山公園網球中心
|視晉級與公告
|10:20
|射箭
|複合弓女子團體金牌賽
|黃逸柔、陳怡瑄、陳芳翊
|待定
|岡崎中央綜合公園
|獎牌賽、視4強結果
|10:25
|自由車
|女子競輪第一輪
|劉尚盈
|－
|伊豆自由車館
|10:30
|自由車
|女子競輪第一輪
|陳靖云
|－
|伊豆自由車館
|10:30
|輕艇激流
|男子單人K艇準決賽
|廖力泓
|－
|矢作川輕艇激流標竿水道
|10:40
|自由車
|男子爭先賽32強
|康世峰
|－
|伊豆自由車館
|視資格賽
|11:00
|高爾夫
|女子個人、團體首輪前段
|—
|—
|—
|女子正式開球11:20
|11:00
|柔道
|女子48公斤級16強
|林真豪
|中國香港或尼泊爾
|愛知國際競技場
|11:00
|柔道
|男子60公斤級16強
|楊勇緯
|哈薩克 ALSAIARI Abdulrahman
|愛知國際競技場
|11:00
|柔道
|男子66公斤級16強
|林崇佑
|中國香港或尼泊爾
|愛知國際競技場
|11:00
|帆船
|男子ILCA 7級第7至9航次
|吳采謙
|－
|海陽遊艇碼頭
|11:04
|自由車
|女子競輪復活賽
|劉尚盈、陳靖云
|－
|伊豆自由車館
|視賽果
|11:14
|自由車
|男子爭先賽32強復活賽
|康世峰
|－
|伊豆自由車館
|視賽果
|11:20
|高爾夫
|女子個人賽第1回合
|徐薇淩、曾雅妮、錢珮芸
|－
|春日井鄉村俱樂部東球場
|11:20
|高爾夫
|女子團體賽第1回合
|徐薇淩、曾雅妮、錢珮芸
|－
|春日井鄉村俱樂部東球場
|11:30
|電子競技
|《英雄聯盟》小組賽
|中華隊
|中國香港
|愛知天空展覽館
|11:30
|壘球
|循環賽
|中華隊
|泰國
|安城綜合運動公園
|11:30
|輕艇激流
|女子單人C艇準決賽
|鍾淯涵
|－
|矢作川輕艇激流標竿水道
|12:30
|網球
|男子雙打8強
|何承叡／許育修
|印度或哈薩克
|東山公園網球中心
|視晉級與公告
|13:15
|柔道
|女子48公斤級敗部復活
|林真豪
|待定
|愛知國際競技場
|視賽果
|13:20
|柔道
|女子48公斤級準決賽／敗部階段
|林真豪
|待定
|愛知國際競技場
|視賽果
|13:25
|柔道
|男子60公斤級敗部復活
|楊勇緯
|待定
|愛知國際競技場
|視賽果
|13:30
|柔道
|男子60公斤級準決賽
|楊勇緯
|待定
|愛知國際競技場
|視賽果
|13:30
|拳擊
|女子60公斤級4強
|林郁婷
|烏茲別克 Sitora Turdibekova
|西尾市綜合體育館
|獎牌賽
|13:30
|輕艇激流
|男子單人K艇決賽
|廖力泓
|－
|矢作川輕艇激流標竿水道
|獎牌賽、視晉級
|13:45
|柔道
|男子66公斤級敗部復活
|林崇佑
|待定
|愛知國際競技場
|視賽果
|13:50
|柔道
|男子66公斤級4強
|林崇佑
|待定
|愛知國際競技場
|視賽果
|14:00
|射箭
|複合弓男子團體4強
|張正韋、顏子翔、陳界綸
|中國
|岡崎中央綜合公園
|14:00
|電子競技
|《英雄聯盟》小組賽
|中華隊
|印度
|愛知天空展覽館
|14:00／16:00
|電子競技
|《第五人格》4強
|中華隊
|待定
|愛知天空展覽館
|獎牌賽階段
|14:00
|曲棍球
|女子5至8名排名賽
|中華隊
|泰國
|岐阜縣綠地體育場
|14:06
|輕艇激流
|女子單人C艇決賽
|鍾淯涵
|－
|矢作川輕艇激流標竿水道
|獎牌賽、視晉級
|14:30
|射擊
|不定向飛靶混合團體決賽
|楊昆弼／劉宛渝
|－
|愛知縣綜合射擊場
|獎牌賽、視晉級
|14:55
|射箭
|複合弓男子團體銅牌賽
|張正韋、顏子翔、陳界綸
|待定
|岡崎中央綜合公園
|獎牌賽、視4強結果
|15:00
|自由車
|女子競輪4強
|劉尚盈、陳靖云
|－
|伊豆自由車館
|視晉級
|15:10
|自由車
|男子爭先賽16強
|康世峰
|－
|伊豆自由車館
|視晉級
|15:20
|射箭
|複合弓男子團體金牌賽
|張正韋、顏子翔、陳界綸
|待定
|岡崎中央綜合公園
|獎牌賽、視4強結果
|15:20
|跳水
|女子3公尺跳板決賽
|陳百婕、陳百丹
|－
|東京水上運動中心
|獎牌賽
|15:42
|自由車
|男子團體追逐銅牌賽
|張誌盛、簡耘澤、李靖烽、杜志濠、許仕儒
|待定
|伊豆自由車館
|獎牌賽
|15:49
|自由車
|男子團體追逐金牌賽
|張誌盛、簡耘澤、李靖烽、杜志濠、許仕儒
|待定
|伊豆自由車館
|獎牌賽
|15:56
|自由車
|男子爭先賽16強復活賽
|康世峰
|－
|伊豆自由車館
|視賽果
|16:07
|自由車
|女子競輪決賽
|陳靖云、劉尚盈
|－
|伊豆自由車館
|獎牌賽、視晉級
|17:00／17:10
|柔道
|女子48公斤級銅牌戰
|林真豪
|待定
|愛知國際競技場
|獎牌賽、視賽果
|17:20
|柔道
|女子48公斤級金牌戰
|林真豪
|待定
|愛知國際競技場
|獎牌賽、視晉級
|17:30／17:40
|柔道
|男子60公斤級銅牌戰
|楊勇緯
|待定
|愛知國際競技場
|獎牌賽、視賽果
|17:50
|柔道
|男子60公斤級金牌戰
|楊勇緯
|待定
|愛知國際競技場
|獎牌賽、視晉級
|18:00
|電子競技
|《第五人格》金牌戰
|中華隊
|待定
|愛知天空展覽館
|獎牌賽、視晉級
|18:30／18:40
|柔道
|男子66公斤級銅牌戰
|林崇佑
|待定
|愛知國際競技場
|獎牌賽、視賽果
|18:50
|柔道
|男子66公斤級金牌戰
|林崇佑
|待定
|愛知國際競技場
|獎牌賽、視晉級
楊勇緯、林真豪領軍柔道開戰 3將同日衝獎牌
柔道9月30日正式登場，也是中華隊當天最具奪牌希望的項目之一。東京奧運銀牌得主楊勇緯出戰男子60公斤級，上午11時從16強起步，首戰對上哈薩克ALSAIARI Abdulrahman；若一路過關，下午1時30分將進行準決賽，金牌戰安排在下午5時50分。 2026名古屋亞運每日賽程表0930(0929_1800)
女子48公斤級林真豪同樣從上午11時登場，首戰對手將是中國香港或尼泊爾選手；若晉級到底，下午5時20分進行金牌戰。男子66公斤級則由林崇佑出擊，最快晚間6時50分挑戰金牌。
林郁婷4強迎戰圖爾迪別科娃 再贏一場闖金牌戰
拳擊女子60公斤級由林郁婷在下午1時30分出戰4強，對手是烏茲別克選手圖爾迪別科娃（Sitora Turdibekova）。林郁婷已經確保至少銅牌，本場若再勝，就能取得金牌戰門票。
射箭複合弓兩支團體都已殺進4強，而且對手都是中國。女子團體黃逸柔、陳怡瑄、陳芳翊上午9時率先登場，若勝出，10時20分直接打金牌戰；若落敗，則於9時55分轉戰銅牌戰。
男子團體張正韋、顏子翔、陳界綸則在下午2時迎戰中國，金牌戰排在3時20分，銅牌戰則於2時55分進行。換言之，不論4強結果如何，男女團當天都將直接完成獎牌戰。
楊昆弼／劉宛渝混合團體拚牌 14時30分決賽
射擊方面，楊昆弼與劉宛渝上午10時參加不定向飛靶混合團體資格賽，若取得晉級資格，下午2時30分將進行決賽。
謝淑薇、詹皓晴網球雙打續戰 葛藍喬安娜8強碰艾拉
網球9月30日戰線相當龐大。男單許育修與曾俊欣雙雙進入16強，許育修遭遇地主日本MATSUOKA Hayato，曾俊欣則碰印度SURESH Dhakshineswar。 2026名古屋亞運每日賽程表0930(0929_1800)
女子單打方面，葛藍喬安娜8強將對上菲律賓名將艾拉；女雙則有吳芳嫺／詹皓晴以及謝淑薇／梁恩碩挑戰8強。此外，謝淑薇還將與曾俊欣搭檔混雙，詹皓晴則搭配何承叡，多線爭取晉級。
電子競技方面，《第五人格》中華隊從上午9時或10時30分進行8強，若晉級，下午再戰4強，金牌戰則排在晚間6時，形成單日一路決勝負的高強度賽程。 2026名古屋亞運每日賽程表0930(0929_1800)
《英雄聯盟》則進行小組賽，中華隊上午9時先碰南韓、11時30分對中國香港，下午2時再戰印度。
2026名古屋亞運最新獎牌榜
截至9月29日下午2時50分，中華台北已累積 3金、9銀、23銅，共35面獎牌。目前中國、日本、南韓仍位居獎牌榜前三；截至前一完整統計日，中國已累積132金、日本41金、南韓21金，三隊仍與後方集團保持明顯差距。
|排名
|國家／地區
|🥇 金牌
|🥈 銀牌
|🥉 銅牌
|總計
|1
|🇨🇳 中國
|132+
|53+
|45+
|230+
|2
|🇯🇵 日本
|41+
|68+
|63+
|172+
|3
|🇰🇷 南韓
|21+
|26+
|43+
|90+
|4
|🇺🇿 烏茲別克
|12+
|17+
|13+
|42+
|5
|🇰🇿 哈薩克
|9+
|13+
|23+
|45+
|6
|🇹🇭 泰國
|9+
|8+
|13+
|30+
|7
|🇧🇭 巴林
|9+
|2+
|3+
|14+
|8
|🇮🇷 伊朗
|8+
|15+
|9+
|32+
|9
|🇰🇵 北韓
|7+
|5+
|5+
|17+
|10
|🇲🇾 馬來西亞
|6+
|3+
|9+
|18+
|—
|🇹🇼 中華台北
|3
|9
|23
|35
|收看管道
|平台／頻道
|支援裝置與說明
|電視頻道
|中華電信MOD
|愛爾達體育1至4台，第200至203頻道
|電視頻道
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